Eseuri şi placaje cu cei mai mici rugbişti, în Circuitul Naţional "Mihail Naca"

Începând de marţi, 21 iunie, şi până vineri, 24 iunie, stadionul „Gheorghe Hagi” din Constanţa devine gazdă pentru câteva sute de mici practicanţi ai sportului cu balonul oval, care se vor întrece în cadrul Circuitul Naţional de mini-rugby „Mihail Naca”.Turneul de la Constanţa este organizat pe trei categorii de vârstă, Under 8 (copii născuţi în anii 2014 şi 2015), Under 10 (copii născuţi în anii 2012 şi 2013) şi Under 12 (copii născuţi în anii 2010 şi 2011).La categoria U8, vor intra în competiţie nouă echipe - CS Dragonii Rugby Constanţa, CS Victoria Cumpăna, CSS Gura Humorului, CS Warriors Universitatea Arad, CS Warriors Timişoara, CS Şoimii Bucureşti, CSM-CSR Sibiu, CSS Viitorul Cluj şi CSM Suceava -, la categoria U10 sunt opt echipe participante - CS Dragonii Rugby Constanţa, CS Victoria Cumpăna, CS Olimpia Bucureşti, CSS Gura Humorului, CS Rugby Cluj Junior, CS Warriors Universitatea Arad, CS Warriors Timişoara şi CSS Bârlad -, în timp ce, la categoria U12, în circuit vor intra nouă echipe - CS Victoria Cumpăna, CS Şoimii Bucureşti, CSM-CSR Sibiu, CSS Viitorul Cluj, CSS Unirea Iaşi, CS „Florin Popovici” Baia Mare, CSS Bârlad, CSM Suceava şi CS Olimpia Bucureşti.XXXNaţionala de rugby a României va disputa, luna viitoare, trei partide test World Rugby. „Stejarii” vor întâlni, pe 1 iulie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, reprezentativa Italiei, după care vor pleca într-un turneu în America de Sud, unde, pe 10 şi 17 iulie, vor înfrunta, la Montevideo, selecţionata Uruguayului.„Stejarii” se vor reuni, marţi, 21 iunie, la Bucureşti, unde va avea loc şi stagiul de pregătire.Pentru turneul de vară, staff-ul tehnic a selectat un lot de 37 de jucători, 21 în pachetul de înaintare şi 16 pe linia de trei-sferturi, dintre aceştia urmând să fie aleşi cei care vor evolua cu Italia şi cei care vor merge în turneul internaţional.„Suntem încântaţi să primim vizita Italiei şi să jucăm două meciuri în deplasare cu Uruguay în programul partidelor test din vară. Orice meci cu o echipă din Turneul celor 6 Naţiuni este o provocare imensă, dar acesta va fi cu atât mai dificil cu cât Italia a progresat enorm în ultima perioadă, obţinând chiar o victorie în faţa Ţării Galilor, la Cardiff, în ultimul meci din ediţia acestui an a turneului.Vom călători apoi la Montevideo, pentru două meciuri cu Uruguay, echipă deja calificată la Cupa Mondială din 2023. Acest turneu va fi foarte benefic în ceea ce priveşte consolidarea legăturilor din echipă şi evaluarea felului în care jucăm în deplasare. Pentru turneul din America de Sud vor fi selecţionaţi 28 de sportivi. Mulţi dintre jucătorii care au evoluat foarte bine în Rugby Europe Championship nu sunt prezenţi în lot, din cauză că ori sunt accidentaţi, ori au evenimente în familie, în timp ce pe alţii am ales să îi odihnim. Sunt însă foarte încântat de echipă, reuneşte jucători foarte experimentaţi, dar şi mulţi tineri”, a declarat selecţionerul Andy Robinson.Foto: Facebook / Victoria Cumpăna Rugby