Etapă spectaculoasă în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa

A fost un week-end cu meciuri spectaculoase în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa. Dacă în etapa trecută s-au înscris foarte multe goluri, iată că în această etapă au fost şi goluri, dar meciurile au fost mai echilibrate.CSO Murfatlar a primit vizita nou promovatei AS Aurora 23 August într-un meci care s-a jucat „pe viaţă şi pe moarte”. În cele din urmă, gazdele de la Murfatlar s-au impus cu scorul de 2-1 şi au avansat în clasament.CS Viitorul Cobadin s-a redresat după ce etapa trecută a fost învinsă. De data aceasta echipa din Cobadin a primit pe teren propriu vizita celor de la CSC Mihail Kogălniceanu.A fost un meci la discreţia gazdelor care s-au impus cu scorul de 3-1, făcând astfel deliciul publicului.CS Năvodari şi-a format o echipă puternică şi a dovedit-o şi în această etapă, după ce o făcuse deja în runda precedentă.Formaţia din Năvodari s-a deplasat pe terenul echipei CS Viitorul Hârşova şi s-a impus cu 3-1.Sparta Techirghiol a demonstrat, din nou, că este una dintre favoritele la promovarea în Liga a III-a. Echipa din Techirghiol a efectuat o deplasare scurtă pe terenul celor de la CS Victoria Cumpăna, echipă antrenată de fostul mare fotbalist Vasilică Cristocea.Sparta s-a impus cu 1-0 după un meci extrem de echilibrat şi a plecat acasă cu toate cele trei puncte puse în joc.CS Agigea a mai făcut o victimă în runda a doua din Liga a IV-a. Echipa din Agigea a jucat în deplasare cu CS Eforie şi a câştigat meciul cu 5-2, păstrându-şi astfel forma impecabilă.Clubul Sportiv Orăşenesc Ovidiu a primit vizita celor de la CS Lumina. A fost un meci la discreţia gazdelor care s-au impus cu 3-0.Ultimul meci din etapa care tocmai a trecut a fost cel dintre AS Constructorul Topraisar şi AS Portul Constanţa.Portul a făcut un meci mare şi a făcut linişte în Topraisar după ce s-a impus cu 4-1. Aşadar, după două etape regăsim trei echipe care au maximum de puncte în clasament.Pe primul loc se află CS Năvodari, care are cel mai bun golaveraj, pe poziţia a doua este CS Sparta Techirghiol, iar pe locul al treilea se regăseşte CS Agigea.Trei echipe care se pare că şi-au depus candidatura la promovarea în Liga a III-a, deşi sezonul este unul foarte lung şi se poate întâmpla orice.În etapa viitoare CS Năvodari va primi vizita celor de la CS Poseidon Limanu într-un meci care ar putea fi la discreţia gazdelor.CS Sparta Techirghiol va juca tot pe teren propriu cu Farul Tuzla, iar CS Agigea va primi vizita celor de la CS Victoria Cumpăna.