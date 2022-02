Farul descinde în fieful FCSB-ului. „Vrem puncte pentru a rămâne în lupta pentru play-off”

„Marinarii” sunt în alertă maximă! Duminică, 27 februarie, de la ora 21.00, FCV Farul întâlneşte, în deplasare, pe FCSB, într-o partidă extrem de importantă, contând pentru etapa a 28-a a Ligii I la fotbal.Înaintea fluierului de start, echipa constănţeană ocupă locul şase în clasament, cu 42 de puncte, ultimul care asigură accesul în play-off. Cum principala contracandidată, FC Argeş (locul şapte, 41 p), are meci pe teren propriu cu FC Voluntari, Farul are mare nevoie de cele trei puncte din disputa de duminică, orice alt rezultat diminuându-i considerabil şansele de îndeplinire a obiectivului.Managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi, speră ca elevii săi să tragă învăţămintele necesare după eşecul din runda precedentă, 0-1, acasă, cu FC Argeş.„Venim după o săptămână în care am avut două-trei zile de pauză. A fost o perioadă în care s-au jucat meciuri multe, am reflectat la ce s-a întâmplat în aceste două săptămâni.Ne aşteaptă trei meciuri foarte tari, importante, cu adversari foarte buni (n.r. - FCSB, FC Botoşani, Universitatea Craiova), unde trebuie să ne ridicăm la înălţime, să avem aceeaşi mentalitate de învingători. Nu va fi uşor, sunt adversari care ies la joc, dar noi mergem cu optimism, cu încredere că putem face lucruri bune. Vrem puncte pentru a rămâne în lupta pentru play-off”, a declarat, într-o conferinţă de presă, managerul tehnic al Farului, Gheorghe Hagi.Pentru partida cu FCSB, tehnicianul constănţean are mari probleme de lot.„Iancu şi Ciobanu sunt incerţi, cu probleme medicale, Purece şi Artean sunt suspendaţi pentru cumul de cartonaşe galbene, iar Nedelcu nu poate evolua, este o clauză de transfer. Îi avem însă pe ceilalţi, este o bună oportunitate pentru ei să intre, să joace bine şi să ne ajute să câştigăm”, a precizat Hagi.Foto: farulconstanta.com