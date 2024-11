Farul se îndepărtează de play-off după ce a fost învinsă la ultima fază de Oțelul Galați

Farul Constanța a suferit o înfrângere dramatică în etapa a 17-a din SuperLiga României, pierzând cu scorul de 1-0 în fața Oțelului Galați. Meciul, disputat pe teren propriu, a fost decis de unicul gol al întâlnirii, înscris de Samuel Teles în minutul 90+5, la ultima fază a partidei.Rezultatul partidei, în sine, a reprezentat o mare surpriză, deoarece înainte de această dispută, cele două formații se aflau la egalitate de puncte, iar gazdele plecau cu prima șansă. Potrivit Cote-Pariuri.ro , Farul avea o cotă de 2.35 la victorie, în timp ce Oțelul primise o cotă de 3.90 pentru a pleca cu toate cele 3 puncte de la Constanța.Această înfrângere lasă Farul Constanța pe locul 11, cu doar 20 de puncte după 17 etape, în timp ce Oțelul Galați urcă pe locul 9, cu 23 de puncte. Situația echipei din Constanța este departe de a fi ideală, iar în cazul în carenu va reuși să redreseze rapid echipa, șansele de a prinde play-off-ul se vor risipi. Acesta s-a arătat profund nemulțumit de prestația echipei sale, mai ales în prima repriză, pe care a numit-o cea mai slabă de până acum. „Nu am făcut nimic bine în prima repriză. Absolut nimic! A fost cea mai proastă repriză de când sunt eu aici. Nu știu de ce nu am fost deloc prezenți pe teren, fără agresivitate, fără determinare, fără dorință. În a doua repriză am fost ceva mai buni, dar nici așa nu am fost capabili să punem presiune reală”, a declarat tehnicianul.Jucătorii Farului au resimțit intens dezamăgirea acestui rezultat., unul dintre mijlocașii echipei, a oferit un comentariu sincer și emoționant: „Nu am cuvinte să descriu ce simt acum. În prima repriză, am fost inexistenți. Nu am reușit să ne creăm nicio ocazie, am greșit prea multe pase. A doua repriză a fost mai bună, dar nici măcar atunci nu am fost suficienți de periculoși. Este dureros să pierzi așa, la ultima fază. Pur și simplu, nu am fost concentrați până la fluierul final.”O altă voce din vestiarul Farului,, a adăugat: „Am avut câteva ocazii în a doua repriză, dar asta nu ne scuză. Trebuie să marcăm din ele, altfel nu putem câștiga meciurile. Este incredibil să primești gol în ultima secundă, mai ales când crezi că măcar scoți un punct. Ne-a lipsit determinarea de care aveam nevoie.”Oțelul Galați, de cealaltă parte, a sărbătorit prima victorie după nouă etape de secetă, un succes care le oferă un răgaz important în lupta pentru clasament.a glumit când a fost întrebat despre provocările echipei sale: „M-ai făcut să-mi aduc aminte de datorii. Dar asta este situația, avem probleme, câțiva jucători accidentați, dar asta nu e o scuză. Trebuie să găsim soluții și să luptăm în continuare.”