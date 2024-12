Fostul mare pugilist, Mihai Leu, transferat în stare gravă la Spitalul Fundeni

Mihai Leu, aflat în stare gravă, a fost transferat de la o clinică privată la Spitalul Fundeni, conform observatornews.ro. Fostul campion mondial la box a fost diagnosticat cu cancer la colon acum 10 ani, iar de atunci a trecut prin 3 operații.



Ultima intervenție a avut loc în primăvara acestui an, dar au apărut complicații. Mihai Leu a trecut prin momente de groază când a decis să plece din România, înainte de Revoluție. Campionul național la raliuri a stat 36 de ore într-o ladă, ascunsă într-un tir.







„Am stat 36 de ore într-un tir. Ascuns într-o ladă, sub patul șoferului. Am trecut din Grecia, ascuns în acel tir, care a trecut cu vaporul, în Italia și apoi în Franța. M-am ascuns înainte în lada aia, pentru că se făceau controale la vamă. Eu nu aveam niciun act. Sincer am crezut că nu o să mă mai pot întoarce niciodată. În Germania am ajuns în ziua de Crăciun.







Visul meu era să rămân în Franța. Am fost prima dată în Paris, nu aveam niciun ban, nimic, nimic. În Franța am nimerit la români care se ocupau cu lucruri necurate.Cel la care am stat mi-a zis după câteva zile să mă duc în Germania, pentru că eu nu sunt ca ei. În Germania am lucrat la o măcelărie. În Grecia am stat la o familie în casă, îmi era frică ă ies din casă, că mă urmăresc", declara Mihai Leu la AS.ro.