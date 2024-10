Fotbalisti care si-au petrecut toata cariera la un singur club

1. Ryan Giggs (Manchester United)

2. Paolo Maldini (AC Milan)

3. Francesco Totti (Roma)

4. Jamie Carragher (Liverpool)

Fotbalul naste emotii foarte puternice nu doar prin prisma actiunii petrecute pe teren sau a fanilor din tribune, ci si pentru legaturile care se creeaza intre anumiti jucatori si cluburile la care au evoluat.Sunt destule exemple de fotbalisti care au devenit embleme ale cluburilor, petrecandu-si intreaga cariera la o singura echipa si contribuind decisiv la castigarea unor trofee importante, astfel ca si-au trecut numele in palmaresul clubului respectiv.Iata cateva exemple:Giggs este unul dintre cei mai buni mijlocasi britanici ai generatiei sale. Este fiul unui jucator de rugby, dar nu a mostenit pasiunea tatalui pentru acest sport si a ales fotbalul.Surprinzator, Giggs a inceput fotbalul la un club mic, local, care era de fapt pepiniera pentru Manchester City si chiar a semnat un fel de precontract cu „cetatenii”.Alex Ferguson a fost prezent la unele meciuri ale echipei pentru care evolua Giggs si acestuia din urma i s-a oferit drept cadou de Craciun in 1986 sansa sa dea probe pentru Manchester United.Pe data de 29 noiembrie 1990, Giggs a semnat primul contract cu “diavolii rosii”. El a ramas la acest club pana in 2014, jucand in total 672 de meciuri si reusind sa inscrie de 114 ori.A castigat 13 titluri de campion in Premier League, 4 trofee FA Cup, doua trofee Champions League si o Supercupa a Europei, competitii pe care poti sa pariezi pe site-ul Mr Bit, iar in acest sens gasesti aici un cod promotional pentru Mr Bit Maldini este considerat de specialisti drept unul dintre cei mai buni fundasi ai fotbalului din toate timpurile.Cand avea doar 10 ani, el s-a dus sa dea probe pentru AC Milan, a jucat pe post de mijlocas dreapta in acea zi si a fost acceptat la echipa de juniori. Pana la 14 ani a evoluat pe linia mediana, dupa care a fost retras in aparare.El a castigat cateva trofee cu juniorii lui Milan, pana in 1984 cand a primit contractul pentru echipa de seniori.A ramas la acelasi club pana in 2009, atunci cand s-a retras, jucand in total 647 de partide si marcand 29 de goluri, destul de multe pentru un fundas.Are 7 trofee in Serie A castigate cu Milan, o Cupa a Italiei in 2003, 5 Supercupe, 5 trofee Champions League si tot atatea Supercupe ale Europei. In 1994, Maldini a fost desemnat jucatorul anului de FIFA.De mic copil Totti avea o pasiune pentru Roma. El juca fotbal cu baietii mai mari si il idolatriza pe fostul capitan roman, Giuseppe Giannini.Pe cand juca la echipele locale, el a fost remarcat de scouterii lui Milan si Lazio si parintii lui au primit contracte de la aceste cluburi, dar au refuzat.Intr-un final, Giannini, un antrenor tanar al Romei, l-a remarcat pe Totti si l-a luat la echipa de juniori.Cand a implinit varsta de 16 ani, Totti a debutat pentru echipa mare a Romei, dupa 3 ani petrecuti la juniori si pana in 1995 a devenit un membru de baza in primul 11.Pe 13.10.1998, Totti era desemnat capitan al echipei, deoarece avea atributii de lider in teren si detine chiar si in prezent recordul pentru cel mai tanar capitan al Romei.Francesco Totti s-a retras de la Roma in 2017, a jucat 619 partide aici si a inscris de 250 de ori. Este campion cu Roma in Italia, are Cupa si Supercupa Italiei in palmares si este si castigator de Cupa Mondiala cu Italia.Carragher este una dintre legendele lui Liverpool. El si-a petrecut primii 9 ani la echipa de juniori a lui Liverpool, pana cand a fost desemnat pentru echipa mare.Venirea lui Houllier la echipa in 1997 l-a propulsat pe Jamie in prima echipa in mod constant, deoarece el era mai degraba rezerva pana atunci.Sezonul 2000-2001 a fost mai bun pentru el deoarece a fost mutat pe pozitia de fundas stanga, acolo unde s-a simtit mult mai eficient, dovada fiind si faptul ca Liverpool a castigat 4 trofee in doar cateva luni cu Jamie fundas.In 2005 a reusit sa castige si trofeul Champions League, cel mai ravnit trofeu la nivel de cluburi.In sezonul 2007-2008, Carragher a jucat meciul cu numarul 500 pentru Liverpool si a primit onoarea de a fi capitanul echipei.In total, Carragher a evoluat in 508 partide pentru cormorani, a inscris de 3 ori si ramane in istorie ca unul dintre cei mai mari fundasi ai fotbalului.