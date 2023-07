Gheorghe Hagi, prima reacție după ce Farul Constanța a pierdut Supercupa României

Gheorghe Hagi: "Când pierzi, ești dezamăgit. Am venit aici să câștigăm, dar ăsta este fotbalul. De mâine trebuie să ne încărcăm foarte mult. Ne așteaptă o altă provocare importantă. S-a văzut că avem jucători noi, unii au fost în vacanță. Nu am făcut deloc un meci bun. Am încercat să fim agresivi, dar atât am putut"







xxx







FC Farul Constanța a pierdut Supercupa României în fata celor de la Sepsi OSK Sfîntu Gheorghe cu scorul de 0-1.







Unicul gol al partidei a fost înscris în minutul 47 de Ion Gheorghe după o lovitură superbă de cap.