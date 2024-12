Graţioasele de aur, de la Cumpăna! Micile gimnaste au cucerit 215 medalii

Ea își amintește și acum cu emoție de prima competiție la care a participat. Avea 10 ani și a fost și momentul în care s-a îndrăgostit iremediabil de gimnastica ritmică. Visul ei este să devină tot mai bună în acest sport.









”Prima competiție importantă a fost Campionatul Național Școlar de la Baia Mare în 2019 și mi s-a părut foarte frumos, am avut foarte multe emoții, dar de acolo a început totul și de la primul concurs m-am îndrăgostit și mai tare de sportul ăsta. La campionate naționale particip din 2019 și am fost și anul acesta inclusiv, adică de cinci ani, și medalii am în jur de 50 sau chiar mai multe, nu le-am numărat...visul meu este să devin cea mai bună versiune a mea, pentru că singura mea concurență sunt eu și îmi doresc să fiu mai bună decât am fost în trecut și să evoluez cât mai mult”, ne mărturisește Izabela.







Viitorul pentru gimnastica ritmică la Cumpăna sună bine!



Maya Ulrich are 12 ani și s-a apucat de gimnastică ritmică la patru ani și jumătate. Prin muncă și antrenament a reușit să ajungă la performanță, iar acum se mândrește cu peste 90 de medalii. Maya rememorează traseul ei în acest sport.



”A fost dificil, doar că am continuat, mi-a plăcut foarte mult și am reușit să ajung unde sunt acum. Am avut o perioadă în care am vrut să renunţ, dar am trecut peste și acum sunt bine. Dragostea pentru acest sport m-a motivat să merg mai departe”, a mărturisit Maya Ulrich, gimnastă CS ”Victoria Cumpăna”.











Pe Bianca Georgescu a adus-o la gimnastică mama ei. Are 12 ani și se numără printre campioanele lotului de la Cumpăna.



”Prima oară mama m-a dus la gimnastică și am simțit că e ce trebuie și îmi place să fac acest sport. Este un sport greu, dar dacă îl faci din plăcere nu e așa greu. Mă trezesc de dimineață, merg la școală, după școală merg la antrenament, iar seara vin pe la ora 17.00, îmi fac temele, mănânc, duș și la culcare și următoarea zi e la fel. La prima competiţie am avut emoţii. Aveam şase ani și eram la Baia Mare. Înainte plângeam de emoţii, dar acum am reușit să le controlez”, ne-a mărturisit Bianca Georgescu.





Excelența și pasiunea pentru gimnastică ritmică au adus sportivelor din Cumpăna și la ultimele competiții din acest an, Campionatul Național de Ansambluri și Festivalul Național de Gimnastică Ritmică, disputate la Bistrița Năsăud, 14 medalii - şase de aur, două de argint și şase de bronz. Acestea au demonstrat tuturor că, în gimnastica ritmică românească, Clubul Sportiv “Victoria” Cumpăna este la cel mai înalt nivel. Iar gimnastele de aur se pregătesc deja pentru competițiile de anul viitor, unde trebuie să țină stindardul la fel de sus. Aşadar, viitorul pentru gimnastica ritmică la Cumpăna sună bine.











”Anul viitor, în august, o să se desfășoare la București o selecție pentru a organiza un lot de ansamblu de junioare. Acest lot va fi în pregătire aici la Cumpăna, în această sală unde antrenoare vom fi eu și colega mea doamna Luiza Cerbula, și sperăm ca din acest lot să facă parte și sportive de la noi, de la Cumpăna, de la CS Victoria Cumpăna. Lotul va începe pregătirea în septembrie anul viitor și sperăm cu multe rezultate, obiectivul nostru fiind participarea la Campionatul Mondial din 2027”, ne-a declarat Elena Vlad, antrenor gimnastică ritmică.





În spatele performanței stau însă zeci de ore de antrenament, efort continuu și dedicare atât din partea micilor sportive, cât și a antrenoarelor și a părinților care le susțin.





”Copiii lucrează între trei și cinci ore pe zi, poate chiar și mai mult unele dintre ele, vin de la școală direct la antrenament uneori, iar unele dintre ele petrec mai mult timp cu noi decât cu familia acasă și iată că rezultatele vorbesc de la sine. Sigur că există un sacrificiu în spatele acestor rezultate, ele au poate mai puțin timp liber, dar atunci când urcă pe podium, toate acestea sunt uitate”, a mărturisit Luiza Cerbula, antrenor gimnastică ritmică.











Clubul Sportiv Victoria Cumpăna beneficiază de sprijinul Primăriei și al celorlalte autorități locale din comună.





”Pentru noi, pornind de la asociații sportive la club sportiv, saltul este uriaș, pentru că avem oameni în primul rând cu suflet mare, care ne-au arătat cât de importantă este această activitate sportivă, arta fair-play-ului, arta puterii de a te ridica, arta respectului față de oameni, de colegi, de munca în echipă…întotdeauna prețuim această activitate a gimnasticii ritmice. Una dintre cele 15 secții ale Clubului Sportiv Victoria Cumpăna este secție funcțională, fruntașă, alături de secția lupte. Doamnele profesor, foarte active pur și simplu, îşi dăruie și sufletul, că nu doar zidurile fac educația, ci sufletul ce domnește în acea clădire aduce educația copiilor noștri”, a declarat Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna.











Anul competițional 2025 vine cu și mai multe provocări pentru ambasadoarele de aur ale comunei Cumpăna la gimnastică ritmică. Noi le urăm succes campioanelor și suntem convinși că vor duce renumele clubului sportiv din Cumpăna pe cele mai înalte culmi!





Povestea succesului începe la Cumpăna în anul 2017, atunci când s-a înființat Secția de Gimnastică Ritmică a Clubului Sportiv „Victoria” Cumpăna. Cu opt gimnaste a pornit secția, opt fetițe care visau atunci, alături de antrenoarea Elena Vlad, să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, în competiții naționale și internaționale. Opt micuțe talentate care au muncit continuu, s-au antrenat și care în 2018 participau la prima competiție, cu multe emoții, speranțe și așteptări. Anii au trecut, fetițele au evoluat, rezultatele au început să apară, iar secția de gimnastică ritmică de la Cumpăna să fie tot mai căutată și mai apreciată. Așa se face că în prezent, 25 de sportive sunt legitimate la club, iar anul competițional 2024 s-a încheiat pentru gimnastele de aur de la Cumpăna cu tolba plină. 215 medalii au adunat din competiții, dintre care 106 sunt de aur. Izabela Țilincă are 15 ani și face sport de performanță de la vârsta de 10 ani. Izabela recunoaște că drumul spre medalii nu a fost ușor, dar nu a renunțat.”Este un sport greu, dar cu perseverență și cu multă muncă poți reuși orice și e nevoie de mult antrenament și condiție fizică. Am antrenament de la ora 9.00 până pe la 11.30, după care mănânc, mă pregătesc și merg la liceu de pe la 13.00 sau 14.00 până la ora 20.00”, declară Izabela Țilincă, gimnastă CS ”Victoria Cumpăna.