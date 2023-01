În ciuda vârstei, Gabi Tamaş nu duce lipsă de oferte

„Din ce știu, Gabi Tamaș are mai multe variante! Este adevărat ce ați aflat, îl vrem și noi la Chiajna, dar nu va fi ușor să-l aducem. Mă cunosc de mult timp cu Gabi, am discutat, pe noi ne-ar ajuta mult. Avem mai multe ținte! Vrem să aducem jucători pe patru posturi în această perioadă”, a declarat Cristi Tănase, conform prosport.ro.



Recent, au apărut informații despre faptul că și cluburile din Liga 1 sunt cu ochii pe Gabriel Tamaș. Cele mai mari șanse de a-l transfera le au, se pare, FC Voluntari și U Craiova 1948.





Conform fanatik.ro, Adrian Mititelu a stat de vorbă cu Gabriel Tamaș și ar fi foarte aproape de a ajunge la o înțelegere. Din primele informații, ar exista o mică diferență de bani între ceea ce dorește Tamaș și ceea ce dorește să ofere patronul oltenilor.





Rezultatele nu sunt la nivelul condițiilor: doar locul 9 după 16 etape, dar cu șanse la a prinde un loc de play-off.Președintele celor de la Concordia Chiajna, Cristian Tănase, a recunoscut că echipa ar avea mare nevoie de un jucător cu experiența și valoarea lui Gabriel Tamaș. Clubul ar dori să-l transfere, însă există o concurență acerbă pentru jucător și nu va fi deloc ușor.