Loredana Toma: „Mă voi întoarce cu un suvenir de la Paris, dar nu cu un magnet de frigider”

Halterofila Loredana Toma (categoria 71 kg) a declarat că îşi propune să nu aibă nicio ratare la Jocurile Olimpice, pentru că în acest fel se va întoarce de la Paris cu un suvenir important, care în mod sigur nu va fi un magnet de frigider.„Obiectivul meu este să am o prestaţie fără greşeală pe platforma de la Paris. Adică să nu am nicio ratare. Iar dacă nu voi avea nicio ratare, probabil o să mă întorc şi cu un suvenir important de la Paris, şi nu mă refer la magnet de frigider. Toţi ne gândim la o medalie, normal. Pentru că nu ar fi exclus deloc ca noi, la haltere, să ne întoarcem cu două medalii. Şi chiar sper asta. Dar aici contează foarte mult ce zi ai atunci, în ce formă eşti. Sigur că încă nu am uitat că nu am putut participa la Tokyo, însă este evident că acum sunt mult mai puternică din punct de vedere mintal”, a spus cea mai titrată halterofilă a României.„Rezultatele adversarelor din proba mea din ultimele luni le cunosc. Însă ce s-a întâmplat în pregătirea lor, nu ştiu. Pentru că fiecare îşi face strategia lui, nimeni nu se laudă cu ce făcut în pregătirea de dinaintea unei asemenea competiţii. În haltere se practică acest lucru, fiecare se antrenează oarecum în secret înainte de competiţiile majore. Dar eu încerc să mă concentrez pe ce am eu de făcut, să îmi fac treaba cât de bine pot, asta contează cel mai mult. La Paris contracandidatele mele vor fi sportivele din Statele Unite, Ecuador, Egipt, Franţa, Taiwan... China nu. Asta pentru că cei din China au campioni mondiali aproape în fiecare categorie, nu au selectat sportiv şi la categoria mea. Iar la Paris nu au voie să selecteze mai mult de 3, iar la ultima competiţie de calificare, sportiva din China de la 71 de kilograme nu a fost într-o formă prea bună. Probabil de asta au şi decis să nu o aleagă pe ea pentru Paris”, a adăugat Loredana Toma.