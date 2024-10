Mădălina Florea: „Aceasta nu este o poveste despre înfrângere, ci despre perseverenţă”

Câştigătoarea de anul trecut a circuitului mondial de alergare montană Golden Trail Series, Mădălina Florea, clasată pe locul al şaselea în finala din acest an, după ce a urcat de cinci ori pe podium, a explicat dificultăţile întâmpinate în timpul cursei finale, arătând că această poveste nu este despre înfrângere, ci despre perseverenţă.„În ultimele zile, am trecut printr-o experienţă care m-a marcat profund şi simt nevoia să o împărtăşesc cu voi. Vă mulţumesc din toată inima pentru mesajele voastre de susţinere. Mi-au dat puterea de a depăşi dezamăgirea. După un început de sezon promiţător, aşteptam cu nerăbdare această cursă, însă nimic nu a mers conform planului. În acele momente, am învăţat ceva esenţial: indiferent de obstacole, nu ar trebui să renunţi niciodată la visurile tale. Nu eşecul ne defineşte, ci felul în care ne ridicăm după el. Cursa de sâmbătă a fost una dintre cele mai grele provocări din viaţa mea. Am început cu încredere, ca de obicei, dar foarte repede corpul meu a cedat. Durerile de stomac m-au forţat să mă opresc de mai multe ori să vomit, iar în ciuda unei entorse la gleznă, am refuzat să renunţ. Am ajuns la limitele mele, nu fizic, ci emoţional, până la punctul în care am leşinat după ce am trecut linia de sosire. Dincolo de durerea fizică, adevărata luptă a fost cea mentală. Anul acesta, unii oameni au încercat să mă destabilizeze, iar am realizat că mental nu sunt suficient de puternic. Sunt om, vulnerabil şi sensibil”, a arătat Mădălina Florea, pe Facebook.