Mărirea și decăderea fotbalistului Bănel Nicoliță. Salariu de câteva sute de euro

Bănel Nicoliță (39 de ani) continuă să joace fotbal, iar în vară a semnat cu CSO Vălenii de Munte, echipă din Liga 4 Prahova. Fostul internațional a dezvăluit ce salariu are la echipa prahoveană. Mijlocașul dreapta are o remunerație lunară de 3.000 de lei, aproximativ 600 de euro. Însă prima la semnătură a fost una uriașă pentru nivelul Ligii 4, 3.000 de euro.Bănel Nicoliță (39 de ani) a povestit un moment emoționant petrecut la Amara, echipa pentru care evoluează în Liga 4 din Ialomița.„Sunt la Vălenii de Munte acum, e bine. Și adversarii mă așteaptă cu 2-3 ore înainte de meci, să vină să facă poze cu mine. Am avut meci la ora 18:00 și m-am dus cu două ore înainte. Era lume acolo, mă așteptau cu căruțele, cu bicicletele. Bravo, tată, asta e bucuria mea! Ce, poze? Eram pe teren, ieșeam să fac poze, iar intram. Asta e cea mai mare bucurie a mea, după ce m-am lăsat. Știți ce bază au făcut oamenii ăia acolo la Vălenii de Munte? Mi-au dat doi an contract, până la 45 de ani sunt acolo. Îmi dau 30 de milioane (n.r. – lei vechi) pe lună, plus că am luat ceva la semnătură. Am luat 3.000 de euro. Mă duc doar la meciuri, unde să mă mai duc? Avem primă de promovare cam de 4.000-5.000 de euro. După meciuri mai stăm la un mic, la o bere. Eu nu stau că sunt cu mașina, stau departe, dar un mic mănânc”, a declarat Bănel Nicoliță, potrivit Fanatik.Bănel Nicoliță, despre banii pierduți în echipa din oraşul natal: „Am ales greșit, dar am făcut-o conștient”Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor în aprilie 2022, „Jardel”, cum era poreclit atunci când juca, vorbea deschis despre divorț, greșelile din carieră și banii pierduți în echipa din oraşul natal.„Am pierdut bani mulți! Poate spune oricine ce vrea! Un arbitraj la Liga a 3-a e 50 de milioane. Primăria a băgat și ea cât a putut, cam 1.8 miliarde. Dar banii ăia știi cum vin? Cu țârâita, în 3 luni îți dau 500 de milioane, apoi tot așa. Păi eu în alea 3 luni de unde bag banii? Din buzunar. Jucătorii ăia mănâncă zi de zi. Păi aveam două mașini de la București, una de la Galați, una de la Buzău. Doar aici eu aveam de alimentat zilnic de câte 6 milioane. Mâncarea? Până îmi dă primăria 400 de milioane, eu am făcut datorii 2 miliarde. Nu mai spun de salarii, banii de meciuri. 100 de milioane doar arbitrajele, fără banii de deplasare. Oamenii nu vor înțelege câți bani am băgat eu acolo. Păi în primul rând eu m-am lăsat de fotbal să merg acolo. Păi ei trebuia să-mi plătească 5.000 sau 10.000 de euro doar să stau de vorbă cu ei. Fără să joc. Am renunțat la bani să vin lângă ei. Să mă țină așa (n.r gesticulează). «Ce vrei Bănele să-ți oferim?». N-a existat așa ceva”, spunea Bănel Nicoliță.