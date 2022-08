Medalii pentru sportivii constănţeni, la Europenele de bowling de la Berlin

Rezultat excelent pentru jucătorul constănţean de bowling Cătălin Gheorghe, care a cucerit medalia de aur în proba individuală din cadrul Campionatelor Europene de seniori 50+ de la Berlin (Germania).„Bucuria este cu atât mai mare cu cât am reuşit să îmi apăr titlul cucerit, în 2019, la ediţia de la Bologna, unde, la prima mea participare, am câştigat aurul continental. În anii 2020 şi 2021, competiţia nu s-a desfăşurat, din cauza pandemiei Covid-19”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Gheorghe.Lucrurile au mers strună şi în proba de duo, unde Cătălin Gheorghe şi Vali Fătu, alături de care joacă şi la echipa locală, Lake View, şi-au adjudecat medaliile de aur, iar la trio, în formula Cătălin Gheorghe, Vali Fătu şi Ion Ioancea, formaţia constănţeană s-a clasat pe locul patru.La All Events, locul întâi şi medalia de aur i-au aparţinut tot lui Cătălin Gheorghe, performanţă care i-a permis să evolueze în turneul Masters, unde se califică primii şase jucători din All Events şi unde întrecerile se reiau de la zero. În acest turneu, constănţeanul a ocupat locul al doilea.La Europenele de la Berlin, România a fost reprezentată de un lot alcătuit din 27 de sportivi - opt la feminin şi 19 la masculin, prin aceştia aflându-se şi constănţenii Cătălin Gheorghe, Vali Fătu, Ion Ioancea, Gabriel Dumitraşcu, Eugenia Dumitraşcu, de la Lake View, Viorel Pavel, Dănuţ Năstăsescu, de la Sports Palace, Teodor Orezeanu, de la Constructorul, Ştefan Postolache, de la CFR, şi Florea Naidin, de la ProVenus.XXXPe plan local, după închiderea activităţii de la Cernavodă şi dispariţia pistelor de la City Mall şi Imperial, bowlingul încearcă să se menţină pe linia de plutire.„Cu echipa Lake View, am început de la zero, acum trei ani. Am promovat şi ne batem pentru play-off.Din toamnă, ne dorim să reluăm acţiunile de selecţie în şcolile constănţene, să atragem cât mai mulţi copii către bowling”, a explicat Cătălin Gheorghe.Un junior de mare perspectivă este Mihai Dragnia. În vârstă de 16 ani, legitimat la Lake View, acesta va participa, la începutul lunii viitoare, la Campionatele Europene de juniori din Franţa. Dragnia a început bowlingul în urmă cu doi ani, are în palmares o medalie de argint la Campionatele Naţionale individuale, iar Europeanul din septembrie este prima competiţie internaţională la care va participa.Foto: Facebook / Cătălin Gheorghe