Mihai Popescu: „Transferul la FCSB este un pas în faţă în cariera mea”

Fundaşul Mihai Popescu a declarat că transferul la FCSB reprezintă un pas în faţă în cariera sa de până acum şi că este conştient că va evolua la un club important al României care se luptă în fiecare an pentru câștigarea campionatului.„A fost o veste surprinzătoare pentru mine când am aflat că sunt dorit aici. Ştiam ceva din vară, dar înţelesesem că se încheiaseră discuţiile, aşa că în mare parte îmi luasem gândul. Însă totul a decurs rapid, ne-am înţeles foarte repede, acum sunt aici şi gata de treabă. Transferul este un pas în faţă în cariera mea, cu siguranţă, pentru că este un club important din România, care se bate la campionat în fiecare an. A câştigat titlul anul trecut, iar acum reprezintă ţara în Europa. Aşa că este un moment de vârf în cariera mea, mă bucur să fiu aici şi sper să mă ridic la nivelul echipei. Îmi lipseşte Cupa României din palmares, mi-aş dori să o câştig aici şi, bineînţeles, să luăm din nou campionatul, pentru că am trăit această bucurie cu Farul şi sunt sigur că va fi cu totul altceva cu această echipă”, a spus Popescu într-un interviu publicat pe contul de YouTube al FCSB.