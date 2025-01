Mircea Lucescu șocat la aflarea veștii despre moartea lui Dinu Gheorghe. "Aseară am vorbit cu el, era ok, era volubil"

Selecționerul României, Mircea Lucescu, a reacționat și el după decesul neașteptat al lui Dinu Gheorghe. Fostul președinte al Rapidului și fost director al clubului Dinamo a fost găsit fără suflare în această dimineață, la vârsta de 68 de ani, în locuința sa. Decesul subit a cutremurat lumea fotbalului românesc. Ultima persoană din fotbal care a discutat cu Dinu „Vamă” a fost Mircea Lucescu. Seara trecută, selecționerul României, recent operat la șold, și fostul conducător al „Giuleștenilor” au purtat o discuție telefonică. „Nu dădea impresia că ar avea vreo problemă”, a mărturisit antrenorul român.







„Da, am aflat de dimineață. E incredibil ce s-a întâmplat. Aseară am vorbit cu el, și am vorbit mai mult timp. Era ok, era volubil, a avut și el o problemă, o operație la șold, cum am și eu. Am vorbit și de asta. Dar nu dădea impresia că ar avea vreo problemă. Am vorbit aseară și azi dimineață am aflat că a murit. Nu îmi vine să cred nici acum.”







Mircea Lucescu a mai precizat că se află în spital, acum, având în vedere că, recent, a suferit o operație la șold. Încă nu îi vine să creadă că Dinu „Vamă” s-a stins din viață, mai ales că, seara trecută, au discutat la telefon. Mircea Lucescu a mai precizat că Dinu Gheorghe „a fost un om extraordinar, un prieten foarte bun de-ai mei, un om de fotbal de mare valoare”.