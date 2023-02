Nicholas David Ionel şi Yuttana Charoenphon deschid balul în Cupa Davis

ÔÇ×VeteranulÔÇŁ Marius Copil (32 ani; 511 ATP la dublu) ┼či Victor Vlad Cornea (107 ATP la dublu) vor face cuplu pentru Rom├ónia, adversarii lor fiind Pruchya Isaro (455 ATP la dublu) ┼či Thantub Suksumrarn (556 ATP la dublu).



├Än lotul Rom├óniei, care ├«l are drept c─âpitan nejuc─âtor pe Gabriel Trifu, figureaz─â ┼či Cezar Cre┼úu (418 ATP la simplu).



Echipa care va c├ó┼čtiga aceast─â disput─â va juca, ├«n luna septembrie 2023, ├«n Grupa Mondial─â I.





Nicholas David Ionel ├«l va ├«nfrunta, vineri, 3 februarie, pe Yuttana Charoenphon, ├«n prima partid─â de simplu din cadrul ├«nt├ólnirii dintre echipele de Cupa Davis ale Rom├óniei ┼či Thailandei, g─âzduit─â de ÔÇ×The Lawn Tennis Association of ThailandÔÇŁ din Nontaburi, ├«n primul tur al play-off-ului Grupei Mondiale I.Prim─â rachet─â a Rom├óniei la simplu, Ionel (225 ATP) porne┼čte mare favorit ├«n fa┼úa unui adversar extrem de modest, care figureaz─â abia pe locul 976 ├«n clasamentul mondial.├Än al doilea meci de simplu de vineri, de o parte ┼či de cealalt─â a fileului se vor reg─âsi Filip Cristian Jianu (267 ATP), respectiv Kasidit Samrej (605 ATP), iar s├ómb─ât─â, 4 februarie, vor avea loc meciul de dublu ┼či ultimele dou─â partide de simplu: Ionel vs. Samrej ┼či Jianu vs. Charoenphon, toate fiind premiere.