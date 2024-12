O nouă etapă incendiară în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa

Sâmbătă ne aşteaptă o nouă etapă intensă în Liga a IV-a la fotbal din judeţul Constanţa. Vor fi partide încinse, care se vor disputa pe terenuri grele şi care vor ţine cu sufletul la gură toţi iubitorii fotbalului mic din judeţul nostru.AS Aurora 23 August va primi pe teren propriu vizita echipei CSO Murfatlar. Gazdele, care teoretic sunt favorite, nu au putut să scoată decât un rezultat de egalitate în etapa trecută pe terenul celor de la CS Viitorul Cobadin.Formaţia din Cobadin va avea, de asemenea, o deplasare grea pe terenul celor de la CSC Mihail Kogălniceanu. Meciul se va disputa pe un teren sintetic, astfel că fotbaliştilor antrenaţi de Ionel Langu s-ar putea să le fie greu să se adapteze la condiţiile de joc. De partea cealaltă, gazdele de la Mihail Kogălniceanu vor încerca să se redreseze făcând un joc solid în faţa propriilor suporteri.CS Poseidon Limanu are etapă liberă de această dată, astfel că jucătorii, împreună cu staff-ul tehnic, vor avea destul timp la dispoziţie pentru a pregăti următorul meci.CS Năvodari va primi vizita celor de la CS Viitorul Hârşova pe stadionul „Flacăra”. Gazdele trebuie să fie foarte atente, pentru că Hârşova are o echipă care este foarte bine închegată.Totodată, CS Sparta Techirghiol, echipă care este într-o uşoară scădere de formă, va juca în faţa propriilor suporteri, cu CS Victoria Cumpăna.Pentru formaţia antrenată de Vasilică Cristocea va fi un duel foarte aprig, astfel că echipa din Cumpăna va încerca să se întoarcă acasă măcar cu un punct.CS Ştiinţa ACALAB Poarta Albă nu ar trebui să aibă viaţă grea în această etapă, deoarece în propriul fief vine CS Farul Tuzla, „Lanterna Roşie” a clasamentului.Liderul CS Agigea beneficiază de toate condiţiile pentru a mai face un pas spre câştigarea campionatului. Menţionăm acest lucru pentru că la Agigea merge CS Eforie, o echipă nu foarte bine pusă la punct, care nu poate emite pretenţii prea mari.CSO Ovidiu va avea parte de o deplasare extrem de scurtă, deoarece se va deplasa pe terenul celor de la CS Lumina, localitate învecinată. Meciul ar putea fi unul echilibrat, astfel că sunt toate şansele ca spectatorii să stea cu sufletul la gură pe parcursul celor 90 de minute regulamentare de joc.Ultimul meci din această etapă le va aduce faţă în faţă pe ACS Portul Constanţa şi AS Constructorul Topraisar.Portul are o echipă tânără, care promite şi până la acest moment nu s-a făcut de râs în campionat.De partea cealaltă, CS Constructorul Topraisar va încerca să se ridice la nivelul adversarei sale.În clasament, CS Agigea este lider cu 45 de puncte, în timp ce pe locul al doilea se află CS Poseidon Limanu, cu 39 de puncte, la egalitate cu CS Sparta Techirghiol, însă cu un golaveraj superior.