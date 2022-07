Patrick Petre s-a făcut "nemţean". Fiul fostului fotbalist Florentin Petre a semnat cu Ceahlăul

Patrick Petre a început fotbalul la Dinamo și a ajuns la echipa mare a grupării din Ștefan cel Mare în 2014, pe când avea doar 17 ani.



Ulterior, mijlocașul, care părea că îi calcă pe urme tatălui său, a debutat și la naționalele U17 și U19. Deși toată lumea îi prevedea o carieră strălucită, Patrick Petre nu a reușit să se impună la cel mai înalt nivel.



În 2017, fotbalistul a fost împrumutat la Sepsi, după care Dinamo l-a cedat definitiv la Poli Iași, în vara lui 2018. Patrick Petre a stat doar un an la formația din Copou, după care a ajuns la Farul (fosta Viitorul).



Sub comanda lui Gică Hagi, Patrick Petre a rezistat doar jumătate de sezon. Au urmat, pe rând, transferurile la Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare și, acum, la Ceahlăul Piatra Neamț.

Patrick Petre (25 de ani) și-a găsit echipă, după ce și-a încheiat aventura la Minaur Baia Mare. Mijlocașul va evolua în sezonul viitor în Liga a 3-a, la Ceahlăul Piatra Neamț, grupare pregătită de tatăl său, Florentin Petre."Bun venit, Patrick Petre! Patrick Petre are 25 de ani și a ales să vină să joace sub comanda tatălui său, Florentin, la CSM Ceahlăul, asta deși în această vară a bifat o promovare în Liga 2 alături de CS Minaur Baia Mare. De fapt de promovare în Liga 2 s-au bucurat Patrick și Florentin și-n 2021, când au reușit să pună umărul la ascensiunea echipei Dacia Unirea Brăila în eșalonul secund în dauna echipei Oțelul Galați.Originar din București, mijlocașul a făcut junioratul la Dinamo, club pentru care a jucat și-n Liga 1. A mai îmbrăcat apoi tricourile echipelor Sepsi Sfântu Gheorghe, Politehnica Iași, Farul Constanța, Dacia Unirea Brăila și CS Minaur Baia Mare. De asemenea, Patrick Petre are și meciuri pentru naționalele U17 și U19 ale României.Contractul lui Petre cu CSM Ceahlăul este pentru sezonul 2022-2023", a anunțat Ceahlăul Piatra Neamț, pe pagina oficială de Facebook.