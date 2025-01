Performanță de excepție pentru constănțenii Matei și Katerina Petre la prestigiosul Lemon Bowl 2025

Turneul internațional de tenis Lemon Bowl 2025, ajuns la cea de-a 41-a ediție, a adunat la start 1.362 de participanți din întreaga lume. Printre aceștia s-au remarcat doi tineri sportivi români, Matei și Katerina Petre, care au reprezentat cu cinste România în această competiție supranumită „un mic Grand Slam pentru categoria Under 10”. Cei doi sunt frați și legitimați la CSS-LPS Nicolae Rotaru Constanța.Meciurile s-au desfășurat în celebra arenă Foro Italico din Roma, un loc emblematic pentru tenisul mondial, unde s-au duelat cei mai talentați juniori ai momentului.Matei Petre a avut un parcurs extraordinar, eliminând adversari din Italia și Austria și ajungând până în finala turneului. În semifinale, a reușit să îl învingă pe Mattia Sena, un jucător neînvins în Italia la categoria sa de vârstă, cu scorul 7-6(2), 6-1, într-un meci intens, întrerupt de ploaie și continuat pe o suprafață hard.Finala cu italianul Salvatori Tommaso a fost una extrem de echilibrată șis-a încheiat cu scorul 3-6, 6-4, 8-10. Un moment tensionat a fost la scorul 8-8 în tiebreak-ul decisiv, când o decizie discutabilă a arbitrului a influențat finalul partidei. În ciuda acestui moment, Matei a demonstrat maturitate și un tenis de înalt nivel, reușind o performanță deosebită.Katerina Petre, parcurs excelent până în sferturile de finală la Under 14 FemininLa rândul ei, Katerina Petre, care a împlinit 12 ani în noiembrie, a avut un traseu impresionant la categoria Under 14, întâlnind adversare mai mari și mai experimentate, toate din țara gazdă, Italia. După victorii clare în primele două tururi, 6-2, 6-2 cu Gaia Migliorini și 6-4, 6-2 cu Laura Martelli, Katerina a fost învinsă în sferturi de favorita turneului, Nicoletta Cavaleri, cu scorul 4-6, 6-4, 5-10. Nicoletta avea să câștige ulterior competiția.Aceste rezultate confirmă talentul și munca celor doi sportivi.Legitimați la CSS-LPS Nicolae Rotaru Constanța și antrenați de prof. dr. Adrian Alistarh, cu pregătire fizică asigurată de prof. dr. Cătălin Ganera, Matei și Katerina au demonstrat că pot face față cu succes celor mai puternici adversari internaționali.Sprijinul oferit de Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța, prin implicarea prof. înv. Primar Elena Cornea și Diriginta Elena Stambuli, a fost esențial pentru ca cei doi sportivi să își poată urma visul fără întreruperi în pregătire.Matei și Katerina Petre se întorc acasă cu rezultate remarcabile, consolidând prestigiul tenisului românesc la nivel internațional. Cu talentul, disciplina și pasiunea lor pentru tenis, se întrevede un viitor strălucit pentru cei doi tineri sportivi, care promit să devină nume importante în sportul alb.