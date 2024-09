Performanţă senzaţională pentru juniorii echipei de handbal CSM Constanţa

Juniorii de la CSM Constanţa au avut două zile pline cu meciuri și au făcut spectacol pe nisipul de la Mano Beach! Dacă juniorii 2 antrenați de Ionuț Pucașu s-au luptat exemplar însă s-au oprit în grupe, juniorii 1 și 3 antrenați de Enis Murtaza și Denis Ali nu s-au oprit până în finale!Miercuri, 4 Septembrie, juniorii 1 conduși de Enis Murtaza au trecut în semifinale de Axiopolis Cernavodă cu 2-0, și se pregătesc de finala cu LPS Târgu Mureș, de la ora 13.40, pe Mano Beach în Mamaia.Dacă juniorii 1 nu au avut emoții în semifinale, juniorii 3 antrenați de Denis Ali au oferit spectacol și emoție în meciul semifinalei CS Marta Baia Mare, care s-a decis la shoot out (1-1 la seturi), poarta fiind sigiliată de Chilianu, care și-a forțat adversarul să lovească bara la ultima aruncare. Am avut nervii tari și am marcat când era nevoie la loviturile de departajare astfel că CSM Constanța va avea două echipe în finalele de mâine: la J3 și J1.