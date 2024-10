"Performanţele juniorilor români, cu mult în faţa infrastructurii şi a investiţiilor în copii"

„Este o performanţă de excepţie: pentru prima oară în istoria Federaţiei Române de Tenis, băieţii domină Campionatele Europene de juniori. Luca Preda este campion la simplu juniori mari (U18), iar Yannick Alexandrescou este campion la simplu juniori mici (U16). Aceste două competiţii au fost câştigate de sportivi români. Apoi, datorită şi celorlalte rezultate ale sportivilor noştri, România a încheiat Europenele de juniori pe locul întâi pe naţiuni la numărul de medalii. Iar asta într-un an complicat în care Federaţia Română de Tenis nu a beneficiat de finanţare de la Agenţia Naţională pentru Sport.





Este o performanţă de excepţie, cu mult în faţa infrastructurii şi a investiţiilor care se fac în copii. Eu sper doar ca şi aceşti copii cu performanţe excepţionale să poată beneficia de susţinerea pe care o au copiii de la celelalte discipline sportive. Pentru că acum aceşti copii de la tenis sunt finanţaţi în proporţie de 90% de părinţi, iar la celelalte discipline este exact invers, finanţarea vine în proporţie de 90% de la statul român”, a spus George Cosac.





Prezent la conferinţă, Luca Preda, campion european la simplu şi dublu la U18, a declarat că turneul desfăşurat în Austria a fost unul dificil.





„Pentru mine, la Europene condiţiile au fost grele, a fost frig, mingile lente, dar de la zi la zi am început să evoluez mai bine şi în final am reuşit să câştig turneul. Eu am jucat baschet până la 13 ani, dar nu mi-a plăcut să dau vina pe coechipieri şi atunci am rămas la tenis, un sport individual”, a spus jucătorul de tenis din Constanţa.





Colegul său de la dublu, Ştefan Haită, a afirmat că este bucuros de parcursul de la Europene, chiar dacă în proba de simplu nu a avut evoluţii reuşite.





„Campionatul European a fost foarte important pentru mine, am reuşit să joc foarte bine la dublu, la simplu însă nu m-am descurcat la fel. Sunt însă fericit că am reuşit să câştig la dublu”, a spus el.





Diana Simionescu, vicecampioană europeană la dublu feminin Under-18, s-a arătat mulţumită de rezultatele obţinute anul acesta.





„Ediţia din acest an a Europenelor a fost una grea, cu sportivi buni din toate ţările. Normal, când ajungi acolo, acest lucru te motivează să joci cât mai bine. Sunt fericită de rezultatele pe care le-am obţinut în acest an, mai ales că am şi urcat în clasament.





Pentru mine, urmează câteva turnee de juniori ITF şi pe final de an probabil voi juca câteva turnee de 15.000 de dolari”, a explicat ea.





