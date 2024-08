Preşedintele COSR despre performanţele Team Romania la Paris

Preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat, luni, că rezultatele obţinute de tricolori la Jocurile Olimpice de la Paris oferă încredere pentru viitor.







”Ne bucurăm că am ajuns acasă, avem rezultate foarte bune, care puteau fi şi mai bune. Am avut locuri 4 care puteau fi medalii şi medalii de argint care puteau fi de aur. Locul pe care România l-a ocupat în clasamentul pe naţiuni, poziţia 23, ne dă încredere că ceea ce am început şi construit până acum stă pe o bază solidă. Canotajul a confirmat, aveam aşteptările cele mai mari. Merită aplauze. Felicitări nataţiei, am văzut acolo că există un foarte mare potenţial şi într-adevăr este nevoie de infrastructură. La haltere există potenţial, fetele sunt tinere, sunt pe un drum bun”, a declarat Covaliu, la aeroportul Henri Coandă.







Ultima parte a delegaţiei României prezentă la Jocurile Olimpice de la Paris a revenit în ţară luni.







România a câştigat nouă medalii la Paris 2024.