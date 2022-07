Rugby / Echipa României pentru amicalul cu Italia: Leon la debut, Vlaicu revine după un an jumătate în primul XV

Naționala de rugby a României întâlnește vineri, 1 iulie, de la ora 21.00 (în direct pe Prima Sport 1), pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, reprezentativa Italiei. Va fi primul meci între cele două formații care are loc la București, după 18 ani.Staff-ul tehnic a stabilit echipa pentru această partidă, de remarcat fiind revenirea în primul XV a lui Florin Vlaicu, dar și debutul pentru „stejari” a lui Victor Leon. Căpitan este, pentru a 66-a oară, Mihai Macovei, care ajunge astfel la selecția cu numărul 97, informează Federaţia Română de Rugby.România:1. Vasile Bălan (CSA Steaua), 2. Tudor Butnariu (CSA Steaua), 3. Victor Leon (Colomiers), 4. Marius Iftimiciuc (Perigeux), 5. Marius Antonescu (USBPA), 6. Vlad Neculau (SCM USAMVB Timișoara), 7. Dragoș Ser (CSA Steaua), 8. Mihai Macovei (Colomiers) (cpt.), 9. Gabriel Rupanu (SCM USAMVB Timișoara), 10. Florin Vlaicu (SCM USAMVB Timișoara), 11. Adrian Apostol (CSM Știința Baia Mare), 12. Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), 13. Taylor Gontineac (Rouen), 14. Mihai Lămboiu (CSM Știința Baia Mare), 15. Marius Simionescu (CS Dinamo)Rezerve: 16. Iulian Harțig ( Club Alcobendas Rugby), 17. Alexandru Savin (SO Chambery), 18. Alexandru Gordaș (CS Dinamo), 19. Andrei Toader (CS Dinamo), 20. Kamil Sobota (CSA Steaua), 21. Florin Surugiu (CSA Steaua), 22. Alexandru Bucur (SCM USAMVB Timișoara), 23. Sioeli Lama (CSA Steaua)Antrenor: Andy Robinson„Italia vine după o performanță foarte bună în Turneul celor 6 Națiuni, pentru că să învingi Țara Galilor la Cardiff este o victorie uriașă. Au fost foarte inteligenți în respectarea tacticii de joc și a strategiei ceea ce a dus la marcarea eseului cu care au câștigat meciului. Deși au marcat doar o încercare, au avut mai multe ocazii de a puncta și au meritat din plin să câștige meciul. Am urmărit toate partidele lor din Turneul celor 6 Națiuni pentru a vedea cât de mult au progresat și ce au adus nou în jocul lor în aceste luni. Obiectivul fiecărui meci pe care îl jucăm este în primul rând victoria. Apoi, să îi facem mândri pe suporterii români, pe poporul român de evoluția noastră, inclusiv jucătorii să se mândrească cu ceea ce au reușit să facă pe teren”, a selecţionerul Andy Robinson.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania