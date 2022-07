Rugby / FRR va da în judecată Ministerul Sportului în cazul stadionului „Arcul de Triumf”

Biroul Federal al FR de Rugby ia poziție față de decizia Ministerului Sportului de a înființa Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.Federația Română de Rugby consideră că înființarea acestui complex, care este adusă din nou în discuție în aceste zile, este doar primul pas prin care Ministerul Sportului va prelua și va administra după bunul plac baza sportivă, fără să țină cont de necesitățile sportului cu balonul oval și de istoria acestei arene.„Toate acestea se întâmplă când România a fost confirmată ca participantă la Cupa Mondială de rugby, fiind singura echipă masculină reprezentativă a țării noastre care ia parte la un eveniment global.Deși avem convingerea că această luare de poziție, la fel ca toate cele care au fost făcute până acum de către Federația Română de Rugby, nu va produce efecte, ne rezervăm dreptul de a lupta împotriva acestui abuz prin orice fel de mijloace. Începând de la acțiuni în instanță, continuând cu acțiuni de protest ale echipelor care vor fi văduvite de a folosi stadionul nostru legendar și până la campanii de strângere de semnături din partea românilor.Nu știm care sunt interesele și care este motivul real pentru care Ministerul Sportului își dorește cu orice preț să administreze un complex sportiv, în condițiile în care angajații săi reclamă condițiile de muncă, schema subdimensionată de personal și salarizarea, iar raportul Curții de Conturi arată clar că această entitate nu poate gestiona astfel de stabilimente.Acest demers al ministrului Novak este în antiteză cu alte acțiuni recente ale sale în care vorbește despre descentralizare.De aceea, dorim să îi adresăm public domnului ministru o întrebare simplă: câte terenuri de sport a reabilitat sau construit de când este în funcție?Așteptăm și la această întrebare un răspuns din partea domnului ministru, așa cum așteptăm, de peste un an, răspunsuri la multe dintre întrebările adresate legate de situația Stadionului Național de Rugby Arcul de Triumf. Răspunsurile domniei sale de până acum, destul de evazive și ele, s-au dovedit a nu fi exact cum le-a prezentat dânsul.Declarația pe care domnul ministru a făcut-o că „Rugby-ul are prioritate”, având în vedere că trăim în țara în care un ministru alege să nu respecte documentele ministerului pe care îl conduce, nu poate să ne ofere nicio certitudine privind viitorul rugby-ului românesc pe această arenă sportivă și nici nu ne conferă un climat de liniște și siguranță în pregătirea celei mai importante competiții sportive la care România va participa în 2023, Cupa Mondială.Încheiem cu speranța că nu vom ajunge să pregătim Cupa Mondială așa cum am început procesul de calificare, prin mall-uri sau pe terenuri improprii și că rugby-ul românesc va fi susținut pentru a putea reprezenta cu mândrie și onoare România”, au transmis reprezentanţii Federației Române de Rugby.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania