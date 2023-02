Rugby / „Ghindele”, într-un nou stagiu de pregătire, la Izvorani. Urmează apoi turneul de la Montpellier

Națională feminină de rugby în 7 a României va efectua un nou stagiu de pregătire, programat între 18-23 februarie, la Izvorani. Staff-ul tehnic a selectat 25 de sportive provenind de la patru cluburi: CS Politehnica Iași, CS Agronomia București, RC Cristian și Universitatea Cluj.Reunirea lotului are loc la București, la sediul Federației Române de Rugby, sâmbătă, 18 februarie, la ora 10,00, după care sportivele și antrenorii se vor deplasa la Complexul Sportiv Sydney 2000 de la Izvorani.De asemenea, ambele echipe de rugby în 7, feminin și masculin, vor participa la turneul internațional de la Montpellier, care va avea loc între 24 şi 27 februarie. Astfel, din cele 25 de sportive selectate pentru stagiu, se vor alege sportivele care vor reprezenta ţara noastră la competiția din Franța, informează Federaţia Română de Rugby.„În primul stagiu, am avut fete noi, am dorit să vedem și din jucătoarele tinere, să le pregătim pentru Campionatul European, să ia contact cu jucătoarele care au mai multă experiență, să poată crește alături de acestea. Pentru acest cantonament, am făcut o selecție care se apropie mult de ceea ce ne gândim să avem pentru Campionatul European.Din păcate, avem și fete care nu pot veni, din cauza unor probleme medicale, precum Loredana Elena Juncanariu și Iuliana Sava. Avem un mix de experiență și tinerețe, aș menționa aici și pe fetele de la Cristian, o echipă foarte tânără în rugby-ul feminin românesc.În ceea ce privește turneul de la Montpellier, este important și rezultatul, însă ceea ce ne interesează mai mult este să formăm acea echipă competitivă pe care să o creștem de la competiție la competiție. Este important să vedem unde ne aflăm acum ca și pregătire și pe ce trebuie să mai punem accentul”, a declarat Neculai Tarcan, antrenorul României 7s.