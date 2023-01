Rugby / S-au pus în vânzare biletele pentru partida România - Polonia, din REC 2023

Naționala de rugby a României debutează în sezon 2023 al Rugby Europe Championship (REC), sâmbătă, 4 februarie, ora 14.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, într-o partidă cu Polonia, echipă nou promovată. Este singurul meci din faza grupelor pe care „stejarii” îl dispută pe teren propriu, informează Federaţia Română de Rugby.România abordează acest an competițional cu un staff nou, Eugen Apjok fiind antrenorul principal al echipei, și cu gândul la marea competiție din toamnă: Cupa Mondială din Franța.De altfel, sub semnul schimbării stă și turneul organizat de forul european, din acest an fiind un nou format de desfășurare, cu opt echipe împărțite în două grupe. România este repartizată în Grupa B, alături de Polonia, Portugalia și Belgia.Biletele pentru această partidă s-au pus în vânzare și pot fi achiziționate online de pe bilete.ro, dar și în rețeaua de magazine partenere: Inmedio & Relay, Germanos, Vodafone şi Poșta Română.Prețurile biletelor:Tribuna 1 VIP - 120 leiTribuna 1 - 45 leiTribuna 2 - 15 leiPeluze 10 - lei.Copiii cu vârste sub 12 ani au intrarea gratuită, însă vor putea intra numai după achiziționarea unui bilet cu valoare 0.