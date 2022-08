Rugby / Selecţionata Lupilor se reuneşte pentru meciurile din Super Cup. 30 de jucători selectați de staff-ul tehnic

Selecționata Romanian Wolves se reunește, pe 4 septembrie, în vederea participării la Rugby Europe Super Cup, competiția intercluburi a cărei a doua ediție va debuta pe 10 septembrie. Staff-ul tehnic a selecționat un lot de 30 de sportivi, 16 înaintași și 14 jucători de trei-sferturi, toți evoluând în campionatul intern.Primul meci al Selecționatei Lupilor va fi pe 10 septembrie, la București, pe stadionul „Arcul de Triumf”, cu Tel Aviv Heat.Competiția din acest an va avea un format mai condensat, primele șase runde având loc între 10 septembrie și 30 octombrie. Faza finală a competiției se va disputa în week-end-ul 3-4 decembrie pentru semifinale, iar finalele locurilor 1 și 3 să aibă loc două săptămâni mai târziu (17-18 decembrie), informează Federaţia Română de Rugby.Conferința de Est va rămâne neschimbată față de anul trecut cu Brussels Devils, Delta, Iberians și Lusitanos.Conferința de Vest va fi formată din două echipe din Georgia: RC Batumi și Black Lion, Tel Aviv Heat din Israel și Lupii României.„Suntem nerăbdători să începem această competiție. Avem primul meci acasă și dorim să facem un joc bun, să avem un rezultat bun în fața suporterilor noștri astfel că am selectat o echipă puternică care să reprezinte România și care are oportunitatea de a juca în aceste meciuri grele. Suntem aici ca să jucăm, să dăm ce avem mai bun. Știm că va fi foarte greu, va fi o provocare pentru că trebuie să ne asigurăm că vom juca foarte bine însă ne dorim mult să câștigăm”, a declarat Sosene Anesi, antrenorul principal al Romanian Wolves.Romanian WolvesPilieri: Vasile Balan (CSA Steaua), Alexandru Gordaș (CS Dinamo), Laurențiu Nica (SCM USV Timișoara), Alexandru Savin (CSA Steaua), Dorin Tică (CS Dinamo)Taloneri: Tudor Butnariu (CSA Steaua), Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo)Linia a II-a: Ștefan Iancu (CSM Știința Baia Mare), Florian Roșu (CSM Știința Baia Mare), Andrei Toader (CS Dinamo)Linia a III-a: Kemal Altinok (SCM USV Timișoara), Cristi Boboc (CSA Steaua), Eduard Cioroabă (CS Dinamo), Vlad Neculau (SCM USV Timișoara), Dragoș Ser (CSA Steaua), Damian Strătilă (CSA Steaua).Mijlocaș la grămadă:Alin Conache (SCM USV Timișoara), Gabriel Rupanu (SCM USV Timișoara)Mijlocaș la deschidere: Tudor Boldor (CS Dinamo), Mihai Mureșan (CSM Știința Baia Mare), Daniel Plai (CSA Steaua)Aripi: Gabriel Pop (CS Dinamo), Sikuea Taliauli (CSM Știința Baia Mare), Corrado Ștețco (SCM USV Timișoara)Centri: Mihai Graure (CS Dinamo), Manumua Tevita (SCM USV Timișoara), Vlăduț Popa (CSA Steaua), Jason Tomane (CSM Știința Baia Mare)Fundaș: Paul Popoaia (CSM Știința Baia Mare), Marius Simionescu (CS Dinamo)Staff: Sosene Anesi - antrenor principal, Wiliami Moala - antrenor secund, Alexandru Tudori - antrenor secund, Daniel Carpo - preparator fizic, Vlad Ilie - medic, David Popa - analist video, Iustin Ilioiu - manager.Romanian Wolves au avut un prim stagiu de pregătire la începutul lunii iunie, la Snagov, în cadrul căruia au fost văzuți 68 de jucători.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania