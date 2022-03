Rugby / Vino să joci pentru România! FRR lansează un program de identificare de talente la nivel global

Federația Română de Rugby lansează public proiectul „Rădăcini de Stejar” (Roots of an Oak) prin care dorește să identifice jucători care îndeplinesc condițiile pentru a evolua în cadrul echipele naționale ale României.„Este un proiect ambițios, dar pe care toate marile națiuni îl au. Practic acest proiect este lansat de anul trecut, când am început să identificăm jucători cu origini române în mai multe țări din Europa, atât pentru echipa națională de seniori, cât și pentru echipa națională U20 sau naționala de rugby 7 fete.Încercăm să le oferim șansa jucătorilor și părinților de a se înscrie în program direct, indiferent de locul unde se află, printr-o aplicație pe pagina noastră oficială. Se califică toți sportivii sau sportivele care au un părinte sau un bunic român, indiferent de țara în care joacă rugby sau locuiesc.După înscrierea pe platformă, care este securizată și în acord cu legislația în domeniu, federația va analiza datele primite, va evalua informațiile și ulterior, va include în programele sale jucătorii sau jucătoarele care au aplicat”, a declarat președintele Federației Române de Rugby, Alin Petrache.Planurile federației nu se opresc doar la acest aspect. Proiectul urmează să fie promovat prin campanii media la nivel global pentru a ajunge la cât mai mulți sportivi.Pagina funcționează momentan în limba română şi este disponibilă la adresa https://rugbyromania.ro/roots/.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania