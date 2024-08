Șase români participă la Jocurile Paralimpice de la Paris

Competiția ia startul pe 28 august. Între cei calificați se află și un fost ministru al Sportului, Eduard Novak, la paraciclism. De asemenea, avem reprezentanți la judo și tenis de masă.Din București, Comitetul Paralimpic a publicat următorul mesaj: „Suntem tare entuziasmați…(…) Multă muncă, multă disciplină și multă ambiție descriu echipa care va reprezenta România la cele trei discipline sportive: judo pentru nevăzători, para ciclism și para tenis de masă” – este mesajul transmis de către reprezentanții Comitetului Paralimpic.Așadar, România se va mândri cu Alexandru Florin Bologa și Daniel Vargoczki, sportivi la para judo. Edvard Novak Karoly și Theodor Matican, sportivi la paraciclism și Camelia Ciripan și Simion Bobi, sportivi la para tenis de masă.Jocurile Paralimpice de la Paris au loc între 28 august și 8 septembrie.Până în prezent, România are 7 participări la Jocurile Paralimpice, la care a cucerit 6 medalii, dintre care 4 obţinute de fostul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak. El are în palmares o medalie de aur şi alte 3 de argint la paraciclism. Celelalte două medalii cucerite de România, ambele de bronz, au fost obţinute de judoka Alexandru Bologa, la ediţiile din 2016 şi 2021.Comitetul Național Paralimpic România s-a format în anul 2009 și este afiliat Comitetului Internațional Paralimpic, creat în anul 1989. Încă de la început, comitetul național s-a aflat sub inspiratul, curajosul și energicul leadership al doamnei Sally Wood Lamont. Începând din anul 2016, Comitetul Național Paralimpic Român (CNP) se află sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principele Radu.