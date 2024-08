Se retrage din gimnastică Sabrina Voinea după "furtul" de la Paris? „Atât am putut suporta!"

Sabrina Voinea a apărut în lacrimi la interviul de după competiție și a transmis că se simte dezavantajată și că nu înțelege de ce contestația ei nu a fost acceptată, la fel ca a americancei Jordan Chiles.Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a postat, luni seară, un mesaj pe Facebook în care lasă de înțeles că fiica sa este decisă să își încheie cariera în gimnastică. Camelia Voinea nu acceptă explicația arbitrilor, potrivit căreia Sabrina a ieșit din covor în timpul exercițiului de la sol."Sabrina nu a ieșit din covor la nicio linie acrobatică, sunt toate aici, merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toți cei care ne-ați susținut. Atât am putut suporta!", a scris Camelia Voinea, pe Facebook.În plus, Camelia Voinea a postat mai multe imagini din timpul exercițiului Sabrinei, încercând să demonstreze că explicația arbitrilor nu stă în picioare.Reamintim că Sabrina Voinea s-a clasat pe locul 5 la Jocurile Olimpice de la Paris, în finala de la sol.Competiția a fost marcată de o controversă, România ratând o medalie în urma unei contestații a SUA.Sabrina Maneca Voinea a fost notată iniţial cu 13.700 pentru exerciţiul de la sol, dar antrenorii au depus contestaţie, însă nu s-a modificat nota, încheind pe locul 5. La rândul său, Ana Maria Bărbosu a încheiat pe 4, tot cu 13.700. Pentru un minut, Bărbosu a avut medalie de bronz, dar americanii au făcut contestaţie la nota lui Jordan Chiles, care a trecut pe 3, cu 13.766.