Se știe cine este prima finalistă la Wimbledon

Surprinzătoarea jucătoare cehă Marketa Vondrousova, locul 42 în ierarhia tenisului feminin, este prima finalistă în ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o joi în semifinale pe ucraineanca Elina Svitolina, 6-3, 6-3.Marketa Vondrousova, în vârstă de 24 de ani, va juca a doua sa finală de Mare Şlem, după cea pierdută în 2019 la Roland Garros în faţa lui Ashleigh Barty.Deşi a revenit în setul secund după ce a fost condusă cu 4-0, Elina Svitolina a fost departe de evoluţia din sferturi, când a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, liderul mondial.Svitolina, 28 de ani, la un moment dat numărul 3 mondial, este acum pe locul 76 în ierarhia internaţională. Ucraineanca a mai ajuns o singură dată în semifinale la Wimbledon, în 2019, când a fost eliminată de viitoarea campioană, românca Simona Halep. Ea mai are în palmares o semifinală de Mare Şlem, la US Open, tot în 2019.Cealaltă semifinală le opune, tot joi, pe belarusa Arina Sabalenka (2 WTA) şi tunisianca Ons Jabeur (6 WTA).