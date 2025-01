Show-ul continuă la Trofeul Constanţei. Regal fotbalistic în Sala Sporturilor „Simona Amânar”

Trofeul Constanţei la fotbal în sală continuă şi în acest week-end cu partide care mai de care mai promiţătoare.După două etape în care publicul venit în Sala Sporturilor „Simona Amânar” a avut parte de meciuri intense, iată că sâmbătă şi duminică protagoniştii turneului vor da din nou recital pe parchet.Aşadar, sâmbătă, cu începere de la ora 12:10 se vor întâlni echipele FC Amicii şi TMV Ovidiu, în competiţia destinată jucătorilor de peste 35 de ani.Acest meci va fi urmat de Săgeata Stejaru 2015 Constanţa şi AS FCS Performer 2017 Năvodari, un meci care este aşteptat de către publicul constănţean. Performer are mulţi jucători cu experienţă în componenţă şi pleacă cu prima şansă. Partida se va disputa cu începere de la ora 13:00.Ultras Constanţa şi Oportun Mangalia vor fi protagonistele celui de-al treilea meci de sâmbătă, în timp ce sesiunea de seară va fi deschisă de partida dintre FCV Farul Constanţa şi Voinţa Valu lui Traian. Farul va încerca să îşi lingă rănile după înfrângerea greu de digerat în faţa celor de la CS Agigea. Meciul dintre Farul şi Voinţa va începe de la ora 19.30.De la ora 20:20, NGM Năvodari va juca împotriva formaţiei Squadra Viola într-un meci aşteptat cu interes de ambele echipe.Ultima partidă a zilei de sâmbătă se va disputa cu începere de la ora 21:10 şi le va aduce faţă în faţă pe Voinţa Valu lui Traian şi CSO Murfatlar, de această dată în turneul desemnat jucătorilor de peste 45 de ani.Duminică, „balul” va începe la ora 14:10 şi va fi deschis de meciul dintre Vulturii Cazinou şi Kiftgarden Medgidia, meci din turneul rezervat jucătorilor de peste 45 de ani.De la ora 13:00, Victoria Cumpăna va da piept cu Constructorul Topraisar, iar de la ora 15:50, AS FCS Performer 2017 Năvodari o va înfrunta pe Voinţa Valu lui Traian.Ora 20:00 este rezervată pentru meciul dintre Săgeata Stejaru 2015 Constanţa şi ASC Săgeata Stejaru Tulcea, un meci al orgoliilor între cele două echipe.Ultima partidă a weekendului va fi una extrem de interesantă. FC Ziariştii va juca împotriva echipei mult mai experimentate FCV Farul Constanţa.Echipa ziariştilor vine după un meci destul de bun făcut în compania formaţiei Litoral Mangalia 2 Mai, partidă pe care a pierdut-o cu scorul de 0-1, însă acest rezultat s-a înregistrat în ciuda unui joc foarte bun al ziariştilor. Meciul se va disputa cu începere de la ora 20:50.În grupa A, lider este ACS Săgeata Stejaru Tulcea, cu 3 puncte, urmată de Baricada Constanţa, care are tot 3 puncte, însă un golaveraj inferior.TMV Ovidiu, Săgeata Stejaru 2015 Constanţa şi FC Amicii au toate 0 puncte.În grupa B, prima poziţie este ocupată de CS Agigea, cu 3 puncte, aceasta fiind urmată de Voinţa Valu lui Traian şi Litoral Mangalia 2 Mai, fiecare cu câte 3 puncte. Pe locurile 5 şi 6 se află FC Ziariştii şi FCV Farul Constanţa, care nu au acumulat nici un punct.Grupa C este condusă de AS ACS Performer 2017 Năvodari cu 6 puncte, iar pe locul al doilea se află CS Lumina cu 3 puncte.Ultimele trei echipe clasate sunt CSO Murfatlar, Oportun Mangalia şi Ultras Constanţa, fiecare cu 0 puncte.În grupa D cele două echipe cu 3 puncte sunt Constructorul Topraisar şi Squadra Viola, iar pe locurile 3 şi 4 sunt clasate NGM Năvodari şi Victoria Cumpăna, care au 0 puncte.