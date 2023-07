Spectacol total în prima etapă a „Cupei De Vară” la minifotbal. Campioana Arsenal Inel II a dat recital

Campionatele tari de minifotbal continuă la malul mării, iar la finalul săptămânii trecute a debutat o nouă ediţie a ceea ce înseamnă „Cupa De Vară”. La start s-au înscris nu mai puţin de 18 echipe, care mai de care mai dornică să obţină o performanţă bună.Echipele sunt împărţite în trei grupe. Astfel, în Grupa A îi regăsim pe campionii Ligii I ai judeţului Constanţa, Arsenal Inel II, FC Ziariştii, ACS Săgeata Stejaru, Summerland, FC Farul 1993-Doctorul şi DTS. Grupa B este formată din Aqua Magic, Young Boys Constanţa, AS Squadra Viola, Catalanii, Kilometrul 4-5 şi FC Valu lui Traian. În ultima grupă se întâlnesc echipele ACS Sporting Constanţa, CS Altinum, CS Rangers Constanţa, Dinocars, CFC Palace Boys şi Sea Boys.Meciurile din Grupa A au fost extrem de spectaculoase. Campionii de la Arsenal Inel II au dat piept cu FC Ziariştii, într-o partidă extrem de dezechilibrată, dar foarte frumoasă.În prima repriză „Ziariştii” au practicat un joc bun, chiar dacă în faţa lor au stat pe teren fotbalişti experimentaţi ca Ionuţ (Boaţă) Florea, Cezar Beşleagă sau Edis Abibula.La pauză tabela arăta doar 4-2 pentru Arsenal Inel II, însă în partea a doua jocul s-a rupt, Ziariştii terminând „benzina”.Campionii de la Arsenal s-au dezlănţuit, cel mai frumos gol al partidei fiind înscris de Cezar Beşleagă cu o „Rabona” care i-ar face invidioşi şi pe marii fotbalişti de la „Casele Mari”.După un meci pe care l-au avut la discreţie, băieţii de la Arsenal Inel IIs-au impus cu un neverosimil 17-2. Golurile Ziariştilor au fost înscrise de Alexandru Cernat.La finalul partidei, antrenorul şi căpitanul echipei FC Ziariştii, Ionuţ Caracostea, nu a fost deloc mulţumit de rezultat, dar a recunoscut valoarea adversarilor.„A fost un meci în care ne-au dominat de la un capăt la celălalt. În prima repriză chiar am crezut că putem face o figură frumoasă. Poate că şi ei au intrat mai relaxaţi, dar aţi văzut ce s-a întâmplat în partea a doua. Este greu să faci faţă unor astfel de fotbalişti. Noi am încercat şi atât am putut. Promitem să ne mobilizăm mai mult în partidele următoare şi să facem tot ce putem pentru a obţine puncte în această grupă. Nu trebuie să ne sperie rezultatul. Portarul nostru a făcut minuni în prima repriză, dar nu a mai avut ce să facă în partea a doua. Vom munci mai mult şi vom intra motivaţi pe teren de fiecare dată. Până la urmă este Cupa De vară, deci contează rezultatul, dar şi distracţia”, a declarat Ionuţ Caracostea.Tot În Grupa A, Săgeata Stejaru a trecut cu 14-1 de Summerland, iar FC Farul 1993-Doctorul a încheiat la egalitate, scor 2-2 cu DTS.În Grupa B Aqua Magica a trecut cu 10-1 de Young Boys Constanţa, As Squadra Viola s-a distrat cu Catalanii, scor 13-1, iar Kilometrul 4-5 a cedat cu 3-5 în faţa celor de la FC Valu lui Traian.Meciurile din Grupa C au fost şi ele cu multe goluri. Sporting Constanţa a învins-o cu 8-3 pe CS Altinum, CS Rangers Constanţa a trecut cu 5-2 de Dinocars, iar Palace Old Boys a fost învinsă cu 2-7 de Sea Boys.Etapa a doua a „Cupei De vară” va avea loc în weekendul care urmează.Meciurile se joacă la Baza Sportivă Athletic Club din Constanţa.