"Stejăreii" antrenaţi de Victor Bezuşcu, pe locul 12 la turneul de la Zabki

Naţionala de rugby în 7 juniori U18 a României s-a clasat pe locul 12 la Boys 7s Championship, competiţie desfăşurată, timp de patru zile, în Polonia, la Zabki.„Stejăreii” antrenaţi de Victor Bezuşcu, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, care a avut sub comandă şi doi jucători constănţeni - Adrian Lupu, de la CS Cleopatra, şi Alexandru Neagu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” -, au fost repartizaţi în Grupa C, unde au reuşit să învingă, scor 12-7, reprezentativa Poloniei.Din păcate, a urmat o înfrângere la mare luptă, scor 7-10 cu Belgia, şi un eşec sever, scor 0-66, în faţa Portugaliei, în urma cărora România a intrat în turneul pentru locurile 9-12, unde a pierdut ambele partide: 12-33 cu Israel şi 5-19 cu Polonia, care şi-a luat astfel revanşa după duelul din grupă.„Chiar dacă am câştigat numai un singur meci, consider că a fost o experienţă utilă pentru jucătorii mei. Doar jucând în competiţii puternice, în faţa unor adversari de valoare, poţi progresa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Victor Bezuşcu.La feminin, „ghinduţele”, care au participat în premieră la Girls 7s Trophy, au încheiat pe poziţia a patra.XXXStadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti găzduieşte, sâmbătă, 16 iulie, şi duminică, 17 iulie, turneul european de calificare la Cupa Mondială de rugby în 7 din Africa de Sud 2022. 24 de echipe - 12 la feminin şi 12 la masculin - vor lupta pentru patru locuri, la fiecare categorie, care asigură calificarea la competiţia ce va avea loc, între 9 şi 11 septembrie, pe continentul african.La turneu, vor participa şi naţionalele României, pregătite de Alexandru Marin (cea feminină), respectiv Viliami Moala (cea masculină). După un stagiu de pregătire la Snagov, staff-ul tehnic a selectat cei 13 sportivi care vor evolua în acest week-end, din lotul extins de 22 de sportivi.La feminin, „ghindele” se află în grupă cu Anglia, Belgia şi Italia, în timp ce „stejarii” au fost repartizaţi în grupă cu Ţara Galilor, Germania şi Georgia.Toate meciurile vor fi transmise în direct pe Rugby Europe TV (platforma rugbyeurope.eu) şi pot fi urmărite după crearea unui cont de acces gratuit. De asemenea, o parte dintre meciuri vor fi transmise de Prima Sport 3.Echipele care vor accede în semifinalele competiţiei se vor califica la Cupa Mondială de rugby în 7 din Africa de Sud.Foto: rugbyeurope.eu