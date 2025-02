Transferuri de marcă la FC Farul Constanţa. „Marinarii”, pregătiţi pentru meciul cu Dinamo

Doi dintre cei mai importanți jucători din lotul celor de la FC Farul Constanţa, portarul Alexandru Buzbuchi și fundașul Marins Gustavo, au semnat noi contracte cu echipa de la malul mării.Aflat la Farul din vara anului 2022, Alex Buzbuchi are 31 de ani, este născut la Constanța și este dublu campion național, în 2017 și 2023. Noul contract semnat de „Buzu” cu Farul este valabil până în vara anului 2027.Venit la Farul în ianuarie 2023, Gustavo Marins (23 ani) a câștigat titlul cu Farul în 2023 și a devenit unul dintre jucătorii de bază ai lotului pregătit de Gheorghe Hagi. Noul contract al lui Gustavo este valabil până în vara anului 2027.Totodată, portughezul Fábio Pereira Baptista „Fabinho” este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil până în vara anului 2027. În vârstă de 23 de ani (29.03.2001), Fabinho evoluează ca fundaș dreapta și a jucat în ultimul sezon pentru formația portugheză Mafra. Născut la Lisabona, Fabinho este fost internațional U20 al Portugaliei și a mai evoluat pentru cluburile Leixoes, Benfica Lisabona B și U23, Sintrense U19 (toate Portugalia) și Saint Truiden (Belgia).Cu aceste transferuri managerul tehnic al echipei, Gheorghe Hagi, va ataca meciul cu Dinamo Bucureşti care va avea loc sâmbătă, pe „Arcul de Triumf”, cu începere de la ora 20:00.„De la începutul campionatului, Dinamo a arătat că face foarte bine ambele faze, de aceea e și sus în clasament. Are înfrângeri puține, victorii multe, a făcut o muncă deosebită. Știe să joace fotbal, are o dinamică foarte bună. Va trebui să facem un meci foarte bun, atât ofensiv, cât și defensiv. Dinamo te provoacă la joc, iese la joc. Va fi un meci interesant. Noi - cu problemele noastre de lot - va trebui să găsim soluții. Avem foarte mulți jucători în apărare care lipsesc. În plus, Denis Alibec este răcit, așteptăm să vedem starea lui după-masă, mâine. Sperăm să fie doar o mică răceală”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului.FC Farul Constanţa este pe locul 10 în clasamentul Superligii, având 31 de puncte. „Marinarii” vin după o victorie obţinută la limită cu Gloria Buzău, scor 1-0, iar moralul acestora este puţin refăcut după ce au traversat o perioadă de criză.De partea cealaltă, Dinamo se află pe locul 5, cu 45 de puncte, astfel că trage tare ca la finalul sezonului regulat să rămână în primele 6 echipe ale clasamentului, pentru a prinde un loc de play-off.Va fi aşadar o confruntare interesantă între cele două echipe de tradiţie ale fotbalului românesc care cu siguranţă ne vor propune un spectacol inedit.Cu o victorie în meciul cu Dinamo, Farul s-ar putea apropia de locurile care duc în play-off şi ar mai avea câteva speranţe.În cazul unui eşec sau al unui rezultat de egalitate, vor mai avea şanse infime de a pătrunde în primele şase echipe.