Trei rugbişti constănţeni şi antrenorul Victor Bezuşcu, la Gimnaziada din Normandia

Săptămâna aceasta, în provincia Normandia din Franţa, are loc Gimnaziada de vară organizată de Federaţia Internaţională a Sportului Şcolar. Competiţia aduce la start peste 3.500 de participanţi din peste 70 de ţări, care se întrec în cadrul a 20 de discipline sportive, printre care şi rugby în 7.În cadrul acestei probe, România va fi reprezentată de o echipă pregătită de profesorul-antrenor Victor Bezuşcu, preşedintele CS Cleopatra Mamaia, care are sub comandă 12 jucători, trei dintre aceştia fiind constănţeni: Andrei Eduard Chifor, Adrian Lupu, ambii de la CS Cleopatra, şi Vlad Andrei Chelaru, de la CS Victoria Cumpăna.„Pentru această generaţie de copii, Gimnaziada poate fi începutul unei frumoase cariere în rugby. Majoritatea practică rugby de ceva timp şi a venit momentul ca şi rugby-ul să le ofere în schimb un frumos turneu internaţional. Unii dintre aceştia ies pentru prima dată din ţară sau călătoresc cu avionul.Ne dorim ca la această competiţie să ieşim din zona noastră de confort, să ne autodepăşim, dar şi să ne bucurăm de caracterul social al sportului, să cunoaştem oameni noi, să descoperim alte mentalităţi, să ne facem prieteni noi.Referitor la turneul de rugby în 7 la care participăm, îmi doresc ca aceşti copii să joace de plăcere şi din plăcere, să fie mândri că poartă tricoul echipei naţionale, iar după fiecare meci să iasă cu zâmbetul pe buze de pe teren. Fiind şi primul turneu pentru această generaţie, ne dorim să reprezentăm ţara cu mândrie şi, de ce nu, să venim cu rezultate foarte bune.În perioada petrecută împreună la Snagov, am încercat să ne axăm mult pe coeziunea grupului şi pe jocul de rugby în 7, pentru că, pentru mulţi dintre ei, este prima dată când joacă rugby în 7”, a declarat Victor Bezuşcu.România este repartizată în Grupa A, alături de Ungaria, Turcia şi Ucraina, în timp ce în Grupa B se află Mauritius, Chile, Franţa şi Kazakhstan.Meciurile vor avea loc pe stadionul „Jean Mermoz” din Rouen, informează Federaţia Română de Rugby. Pe 17 şi 19 mai, sunt programate meciurile din grupe (în deschidere, România - Ungaria 7-17) şi sferturile de finală, ca, pe 20 mai, să aibă loc finalele şi meciurile de clasament.Gimnaziada este cel mai mare eveniment multi sport şi educaţional care se adresează elevilor cu vârste între 16 şi 18 ani. Prima ediţie a competiţiei a fost organizată în 1974, anul acesta având loc ediţia cu numărul 19.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania