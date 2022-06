Victor Bezuşcu a sunat adunarea! "Stejăreii" U18 intră în cantonament înaintea Europenelor

Echipele naţionale de rugby în 7 juniori şi junioare U18 ale României se reunesc în vederea participării la Campionatul European rezervat acestei categorii de vârstă, ce are loc la Zatki (Polonia), între 7 şi 11 iulie, fetele evoluând în Trophy, iar băieţii, în Championship. Stagiul de pregătire va fi găzduit, începând de joi, 30 iunie, de Centrul Sportiv Naţional de la Snagov.Lotul extins al selecţionatei masculine este condus de managerul Constantin Gheară, fost jucător al Farului Constanţa, iar antrenor este Victor Bezuşcu, actualul preşedinte al CS Cleopatra Mamaia, care are sub comandă 18 sportivi. Dintre aceştia, doi sunt constănţeni: Adrian Lupu, de la CS Cleopatra, şi Alexandru Neagu, de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”.La Europene, în Championship, vor fi prezente 12 echipe, România fiind repartizată în Grupa C, alături de Belgia, Polonia şi Portugalia. Iată şi componenţa celorlalte grupe: A: Franţa, Cehia, Lituania, Israel; B: Spania, Germania, Irlanda, Ucraina.La Girls 7s Trophy participă nouă echipe, România aflându-se în Grupa B, alături de Germania şi Suedia. În Grupa A vor evolua Polonia, Letonia şi Lituania, iar în Grupa C, Ungaria, Turcia şi Andora. Antrenorul „ghindelor” este Neculai Tarcan, iar manager, Florin Bonea.XXXMeciul vedetă al verii, România - Italia, programat vineri, 1 iulie, de la ora 21.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, va fi deschis cu un spectacol de gală.„România de 10”, o călătorie prin muzica României, îi aduce aproape de inimile celor ce iubesc valorile tradiţionale şi balonul oval pe Damian Drăghici şi Orchestra, împreună cu un invitat special, Ovidiu Homorodean.XXXLa Cupa Mondială din 2023, care va avea loc în Franţa, România va evolua în Grupa B, alături de Africa de Sud, Irlanda, Scoţia şi echipa care se va califica din zona Asia/Pacific 1, cel mai probabil Tonga.„Stejarii” îşi vor disputa meciurile la Bordeaux şi Lille. Ei vor debuta în compania Irlandei, pe 9 septembrie, urmând să întâlnească apoi Africa de Sud, pe 17 septembrie, Scoţia, pe 30 septembrie, şi echipa calificată ca Asia/Pacific 1, pe 8 octombrie.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania