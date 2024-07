Vlad Stoica: „Sunt şanse de 90% ca Felix Duchampt să încheie în top 30 la Paris”

Preşedintele Federaţiei Române de Triatlon, Vlad Stoica, a declarat că obiectivul la Jocurile Olimpice de la Paris este reprezentat de o clasare în top 30, iar şansele ca sportivul Felix Duchampt să îl realizeze sunt de 90%.„Pentru această ediţie a Jocurilor Olimpice, obiectivul nostru este clasarea în primele 30 de locuri. Consider că având în vedere circumstanţele e maximum ce putem scoate. Iar şansele ca Felix să treacă linia de sosire în top 30 sunt de 90%. Şi asta este o vedere realistă, chiar dacă el la Tokyo a încheiat pe 36. Acum el are o perioadă, un bloc mai mare de pregătire şi a apucat şi să se odihnească după problemele de sănătate pe care le-a avut. La Tokyo a avut o perioadă mai scurtă cu două săptămâni. Însă la Paris, ţinând cont că va concura acasă, în faţa familiei, va avea o altă motivaţie şi o altă dorinţă de a se autodepăşi. În plus, recunosc că am văzut şi start list-ul şi am văzut acolo sportivi pe care îi poate învinge fără probleme”, a menţionat preşedintele.Acesta a dezvăluit că Felix Duchampt, sportiv francez naturalizat în urmă cu patru ani, a fost foarte aproape de a ieşi din cărţile calificării din cauza unei tromboze venoase. Triatlonistul a leşinat în timpul unui zbor, însă tratamentul la care a fost supus de urgenţă a dat rezultate rapide şi astfel a putut să participe la două competiţii care i-au asigurat calificarea la JO de la Paris.