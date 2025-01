Week-end cu volei pe pâine! CSM Constanţa, deplasare în fieful campioanei CSO Voluntari

Week-end-ul acesta este pe placul iubitorilor voleiului. Pasionaţii sportului la fileu au parte de o mulţime de evenimente, atât în campionatele interne, cât şi la nivelul echipelor naţionale de juniori. Să fie spectacol să vină victoriile!Sâmbătă, 18 ianuarie, se vor disputa patru partide din cadrul etapei a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin.După victoria din runda precedentă, la Sala Sporturilor, scor 3-2 cu CSM Târgovişte, CSM Constanţa va evolua de data aceasta în deplasare, urmând a înfrunta, la Sala „Gabriela Szabo” din Voluntari, pe localnica CSO. Aflată pe locul şase în clasament, cu 22 de puncte, formaţia de pe litoral porneşte cu şansa a doua în faţa campioanei, însă fetele antrenate de Florin Voinea doresc să facă o figură cât mai frumoasă.În privinţa celorlalte meciuri ale rundei, CS Dinamo Bucureşti are o misiune uşoară, pe teren propriu, cu CSU Cluj, iar o victorie previzibilă îi va permite să se menţină pe primul loc în ierarhia naţională. Corona Braşov vine la Bucureşti pentru partida din Sala Elite, cu CSM, în timp ce Rapidul se aşteaptă la o replică viguroasă la Piteşti, cu FC Argeş.La masculin, în runda a 16-a a Diviziei A1, două partide de sâmbătă ies în evidenţă. Mai întâi, SCM Zalău - Steaua Bucureşti, meci transmis în direct de TVR Sport, de la ora 17.00, apoi Arcada Galaţi - CS Dinamo Bucureşti. Este o etapă extrem de importantă, în care se pot produce schimbări la vârful clasamentului.„Tabloul” este completat cu derby-ul Ardealului, dintre Unirea Dej şi CSU Cluj, dar şi cu duelul de sub Tâmpa, de o parte şi de alta a fileului din Sala „D.P. Colibaşi” urmând a se afla Corona Braşov şi Rapid Bucureşti, într-o reeditare a Supercupei României.Toate meciurile pot fi urmărite pe platforma de streaming a federaţiei, pe www.frvolei.ro.Au cam nimerit fileul…Naţionala masculină de volei juniori sub 16 ani a României a pierdut al doilea meci din cadrul turneului zonal de calificare la Campionatul European 2025. În Alanya (Turcia), tinerii tricolori au cedat în faţa reprezentativei ţării gazdă, scor 0-3 (20-25, 16-25, 23-25).Punctele României au fost reuşite de Matei Mihăilă 14, David Onuţe 9, Alexandru Giucă 6, Alexandru Apostu 4, Tudor Calciu 3, Lucas Pop 3 şi Ciprian Stoichiţescu 2.Pentru România U16, urmează ultimele două jocuri din turneu, cu Serbia (18 ianuarie) şi cu Grecia (19 ianuarie).Tot în minimum de seturi a pierdut şi naţionala feminină de volei junioare U16 a României: 0-3 (22-25, 17-25, 13-25) cu Turcia, principala favorită la câştigarea turneului zonal de calificare la Euro 2025. Tricolorele au jucat de la egal la egal cu adversarele lor doar în primul set, apoi echipa Turciei s-a impus cu autoritate.Au punctat pentru România: Bianca Cucu 19 puncte, Ilinca Slobozeanu 5, Eliz Nagy 3, Ioana Vasilescu 3, Bianca Trancă 2, Raluca Ţepeluş 1 şi Mihaela Mîngîţă 1.