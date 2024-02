Ada-Maria Ileana, profesoara care va reprezenta România la Miss World 2024

Ada Maria Ileana, o profesoară de limba engleză în vârstă de 26 de ani, va reprezenta România la Miss World 2024, concurs organizat anul acesta în India.







Tânăra profesoară are mai multe titluri la concursuri de frumuseţe, printre care Miss World România 2023 sau Miss Internaţional România 2022.







Ada-Maria Ileana este din Bucureşti şi a absolvit un master în Politici Publice University College London. Este licențiată în Studii de Securitate și pasionată de relații internaționale și diplomație, iar de 6 ani lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge.







"Sunt profesoară de engleză de șase ani. La concursurile de frumusețe am conștientizat că au succes femeile realizate, femeile care au o carieră în spate și care au ceva de spus în comunitatea din care provin. Tocmai de aceea m-am implicat în foarte multe proiecte caritabile, în martie am organizat o prezentare de modă caritabilă. Îmi place și ce fac la școală. Elevii îmi spun Ada sau Teacher. Nu accept cu dumneavoastră că și așa încep să mă simt bătrână. Prima mea generație la care am predat intră acum la facultate, deci deja îmi este foarte greu să îi văd crescând. Predau la diverse grupe de vârstă, astfel că am predat de la copii de un an până la 16 ani. Mă ascultă cei mari pentru că sunt foarte aproape de vârsta lor și ne înțelegem foarte bine. Este și o prietenie, dar este și respect. Contează să ai în clasă o atmosferă foarte plăcută în care ei să se simtă confortabil”, declara Ada Maria Ileana în 2022, într-un interviu pentru Click.