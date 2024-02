Tinerii apelează la locuri de muncă part-time, pentru a câștiga bani în plus

Odată cu marile cheltuieli care au dat năvală în ultima perioadă, românii au început să aplice pentru locuri de muncă part-time, în interesul de a câștiga bani în plus. Cererea pentru locurile de muncă part-time a crescut semnificativ, potrivit unui studiu al celei mai mari platforme de recrutare.În momentul de față, locurile de muncă part-time pot aduce și câteva mii de lei pe lună, în plus. Din cele 370.000 de joburi postate anul trecut pe platforma de recrutare eJobs.ro, 72.000 au fost part-time. Conform studiului, tinerii cu vârsta cuprinsă între 24-25 de ani optează pentru un job part-time, pentru a-și crește veniturile. Salariul mediu net pentru un astfel de loc de muncă este de 3.000 de lei pe lună.„Anul acesta, spre exemplu, din cele aproape 40.000 de joburi postate de la 1 ianuarie și până acum, 6.500 au fost part-time, ceea ce înseamnă că, procentual, până acum, suntem destul de aproape de 2023.Tot la aproximativ 15% se află și nivelul aplicărilor pentru aceste joburi, candidații, mai ales cei foarte tineri, fiind interesați de oportunitățile care le permit să acumuleze experiență în timpul studiilor.Dacă vorbim despre categorii de vârstă mai mari de 24-25 de ani, atunci vedem în special candidați care au deja un job și sunt în căutarea unei surse suplimentare de venit, respectiv un loc de muncă part-time”, precizează Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.ro.Marea majoritate a românilor preferă ca astfel de joburi să fie la distanță, mai arată studiul.„Asta se întâmplă tocmai pentru că angajatorii înțeleg că majoritatea angajaților care vor să lucreze cu jumătate de normă au deja un job full-time sau au alte activități care le ocupă o bună parte din timp, cum ar fi studiile, și le-ar fi imposibil, prin urmare, să vină la birou”, a mai explicat Roxana Drăghici.Domeniile care angajează cel mai mult part-time și unde se câștigă cel mai bine sunt următoarele: retail - 2.200 de lei net, call-center - 2.000 de lei, servicii diverse - 2.100 de lei, arte / entertainment - 3.000 de lei, advertising / marketing / PR - 2.100 de lei, transport / logistică - 2500 de lei.Sondajul a fost derulat în luna ianuarie a acestui an, pe un eșantion de 170 de companii respondente.