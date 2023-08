Competiția dintre candidații care își caută un loc de muncă este în creștere

Pentru România, 2023 este al doilea an consecutiv în care candidații în căutarea unui loc de muncă își intensifică activitatea în mijlocul verii, perioadă destinată mai mult planificării concediilor decât a carierei. Totuși, oferta de joburi a stagnat, semn specific sezonului.Astfel, persoanele care se află în căutare de noi oportunități profesionale au înregistrat pe platformele de recrutare aproximativ 650.000 de aplicări în luna iulie. Numărul este cu 30% mai mare decât al celor din luna precedentă și cu 20% peste totalul aplicărilor din iulie 2022. Această dinamică dezvăluie o competiție crescută între candidații care plănuiesc să își schimbe jobul vara ce se află în curs. În plus, se remarcă o activitate accentuată în rândul femeilor, reprezentând 57% din totalul candidaților activi, la fel și în segmentul de vârstă 18-24 de ani.„Evenimentele din ultimii ani au declanșat un val semnificativ de schimbări pe piața muncii, mai ales în comportamentul și preferințele candidaților. Unul dintre acestea este activitatea crescută a candidaților în timpul verii, mai cu seamă în luna iulie. De regulă, în această perioadă, activitatea în recrutare se reducea ușor, pe fondul concediilor. În ultimii doi ani, candidații profită de perioadele mai libere pentru a-și căuta un job nou, urmărind în special un salariu mai bun, condiții de lucru flexibile și mai multe beneficii, după cum arată datele platformei. În plus, de când am lansat instrumentul de orientare profesională pe bază de Inteligență Artificială, BIA, care funcționează și ca un motor de căutare personalizat, utilizatorilor le este mult mai simplu să ajungă la joburile dorite și să aplice”, susține Ana Vișian, Marketing Manager bestjobs.