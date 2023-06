Domeniile cele mai rezistente la crize financiare sunt vânzările, ingineria și IT-ul

Ultimele studii realizate de bestjobs de la începutul anului curent arată că, numai în ultimul trimestru, peste 40% din totalul aplicărilor pentru un loc de muncă au mers către joburi care afișează oferta salarială. Acest aspect subliniază nevoia de transparență din partea angajatorilor. Aplicările despre care este vorba merg, însă, către 30% din volumul total de joburi disponibile pe bestjobs. Acestea sunt posturile pentru care angajatorii au ales să publice salariul în anunț.„Încă de la începutul anului, principalele preocupări ale angajaților români erau legate de venitul lunar și de stabilitatea locului de muncă, potrivit unui sondaj bestjobs realizat în ianuarie. Aceste criterii sunt evidente și în comportamentul utilizatorilor platformei bestjobs și dovedesc încă o dată că, în vremuri de incertitudine, nevoile de la baza piramidei lui Maslow primează. Pe lângă acestea, evoluția profesională este următoarea prioritate pentru cei mai mulți dintre candidați, iar beneficiile pe care aceștia le preferă când aplică la joburi sunt posibilitatea de a primi bonusuri de performanță, tichete de masă sau posibilitatea de a lucra remote, cel puțin parțial”, transmite Ana Vișian, Marketing Manager bestjobs.Privind domeniul de activitate, datele bestjobs scot la iveală faptul că majoritatea candidaților se orientează către joburile care au dovedit de-a lungul timpului că rezistă în condiții economice nefavorabile. Domeniile care au înregistrat cel mai mare număr de aplicări, raportat la platforma de recrutare bestjobs, sunt acelea care caută constant candidați. Este vorba despre posturi care au un număr mare de oferte, oferind creșteri salariale de la un an la altul.Cea mai mare stabilitate, în ultimii ani, observăm că a dovedit-o domeniul vânzărilor. Are cea mai mare ofertă de locuri de muncă în fiecare lună. Candidații se pot angaja pe salarii între 400 și 600 de euro lunar, ca lucrător comercial, sau pe 1.400 – 1.800 euro net lunar, pe poziții de management.În contabilitate, salariile nete sunt între 800 și 1.100 euro lunar pentru poziții de contabili sau consultanți financiari și ajung la 2.000 de euro, pentru rolurile de experți contabili.De asemenea, candidații din inginerie pot obține între 1.200 și 1.800 de euro lunar, în funcție de specializare și nivelul de experiență. Ei sunt depășiți, totuși, de candidații din IT, pentru care salariile medii sunt în jurul valorii de 3.000 de euro. Există, însă, o variație semnificativă în funcție de anii de experiență și de competențele acumulate. Totodată, un domeniu în creștere este producția, unde posturile de bază, precum cel de operatori, sunt recompensate cu 600-800 de euro net lunar. Iar posturile de conducere și coordonare, precum manager de achiziții și specialist în operațiuni, pot obține între 900 și 1.300 de euro lunar.Mai mult, în ultimii trei ani, construcțiile, cu toate specializările derivate, IT/ Telecom, în special pe zona securității cibernetice și a inteligenței artificiale, și medicina au crescut considerabil în ceea ce privește necesarul de candidați. Sunt domeniile care promovează o cerere solidă și sustenabilă de posturi bine remunerate.