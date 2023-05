Constanța, printre județele cu cele mai multe mame minore! „85% dintre ele au abandonat școala”

Constanța se numără printre județele care au cele mai multe mame minore. La ultimul recensământ, județul avea în jur de 690 de mame adolescente. Iar România anului 2023 are un număr de 17.933 de mame cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani, ceea ce scoate în evidență o situație foarte îngrijorătoare.O analiză a organizației Salvați Copiii România, realizată pe un eșantion de 640 de gravide și mame adolescente din 46 de comunități rurale din 16 județe ale țării descrie situația ca fiind ruptă de realitate. Într-o eră a vitezei și a informației, mamele respondente nu au efectuat analizele recomandate în sarcină. Vedem, de asemenea, că vârsta medie a nașterii primului copil în cazul mamelor adolescente din zonele rurale defavorizate este 16,3 ani.Cel mai îngrijorător este că 85% dintre mamele minore au abandonat școala din timpul sarcinii. Condițiile în care trăiesc cele mai multe dintre ele, nu numai că nu le oferă dreptul la o educație bună, pe care să o moștenească și copiii lor, dar le limitează din toate punctele de vedere. Cu alte cuvinte, 72% din tinerele respondente locuiesc într-o cameră sau cel mult două, împreună cu alte persoane din familie, iar veniturile, pentru 55% dintre ele, le ajung doar pentru strictul necesar.Amintim că, în luna martie, Inspectoratul Școlar Județean a lansat un proiect ce are ca obiectiv reducerea numărului de sarcini în rândul mamelor minore. Instituția colaborează, în acest sens, cu Instituția Prefectului – Județul Constanța, Inspectoratul de Poliție Județean, Universitatea „Ovidius”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Constanța. Proiectul include acțiuni de prevenție și acțiuni de sprijin pentru mamele minore din județul Constanța. De asemenea, proiectul presupune o serie de ateliere de lucru desfășurate în localitățile din județul, identificate cu risc, având scop strict preventiv. Reprezentantul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, Filotia Borș, declara, atunci, că instituția s-a ocupat, constant, de persoanele vulnerabile și a organizat, constant, întâlniri de prevenire pe această temă. „Prioritatea Poliției Române și implicit a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța în domeniul prevenirii criminalității este prevenirea infracțiunilor contra persoanei, cu accent pe prevenirea victimizării categoriilor vulnerabile, în special minori.Poliția Română a abordat prevenirea victimizării minorilor in mod constant, ca prioritate națională de intervenție în domeniul prevenirii criminalității.De asemenea, au fost organizate frecvent întâlniri interactive și dezbateri cu adulții responsabili, părinți, tutori și cadre didactice, întâlniri periodice cu reprezentanți ai administrației publice locale pentru analizarea problemelor întâmpinate și găsirea soluțiilor ce se impun. Activitățile de prevenire și combatere a faptelor antisociale îndreptate împotriva minorilor vor continua pe tot parcursul anului școlar dar și în perioada vacanțelor, pe întreg teritoriul județului Constanța”, au transmis reprezentanții Poliției Române.