CONAF: Abandonul şcolar poate fi stăpânit dacă există o viziune comună

Fenomenul abandonului şcolar nu poate fi stăpânit decât dacă se cristalizează o viziune comună în care toate părţile implicate, sistemul de educaţie, autorităţi, organizaţiile non-guvernamentale şi mediul de afaceri lucrează împreună, susţine Cristina Chiriac, preşedinta Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), citata de Agerpres."Înţelepciunea convenţională conform căreia abandonul şcolar este un proces individual, extrem de personalizat, trebuie adecvată realităţii fenomenului care, iată, are impulsuri extrem de diverse. Pe parcursul celor cinci dezbateri de până acum, organizate în cadrul proiectului nostru, "Pactul pentru Tineri", am transmis mesajul că nu putem combate fenomenul decât dacă întregul sistem social participă la acest exerciţiu. Am extins viziunea dincolo de sistemul de învăţământ pentru a înţelege impactul familiei, al comunităţii şi al societăţii asupra probabilităţii ca elevii să-şi continue studiile. A devenit clar că articularea şi programarea unui sistem educaţional în care mediul privat să se implice sunt elemente esenţiale pentru îmbunătăţirea situaţiei, dar şi pentru recuperarea celor care au abandonat prematur şcoala. În amploarea şi complexitatea lui, fenomenul abandonului şcolar nu poate fi stăpânit decât dacă se cristalizează o viziune comună în care toate părţile implicate, sistemul de educaţie, autorităţi naţionale şi locale, legiuitori, comunităţile locale, organizaţiile non-guvernamentale şi mediul de afaceri lucrează împreună. În acest parteneriat complex, includem desigur, familiile şi copiii înşişi, care trebuie să înţeleagă atât pericolele ascunse ale lipsei de educaţie, cât şi avantajele învăţării", a declarat Cristina Chiriac.Potrivit CONAF, statisticile privind rata abandonului şcolar sunt alarmante. În România, abandonul şcolar are o intensitate dublă faţă de media europeană, fenomen acompaniat de un altul, extrem de îngrijorător: numărul mare de mame adolescente. Din păcate, realitatea ratelor abandonului şcolar din ţara noastră descrie o situaţie alarmantă şi transmite un semnal de avertizare pentru viitorul imediat. Cetăţenii needucaţi reprezintă şi o imensă oportunitate economică pierdută pentru ţară."Impactul fenomenului asupra economiei noastre va fi dramatic, atât în ceea ce priveşte pierderea veniturilor, impozitelor şi productivităţii, cât şi în ceea ce priveşte implicarea sporită a serviciilor sociale şi a sistemelor de justiţie penală pentru a atenua sau corecta efectele acestuia", a precizat preşedinta CONAF.