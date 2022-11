Trist, dar adevărat! România, pe loc fruntaş la capitolul mame minore

Datele analizei situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România și analizei privind situația gravidelor din comunități defavorizate au fost făcute publice săptămâna aceasta, în cadrul dezbaterii organizate de „Salvați Copiii România” și Senatul României la care au participat reprezentanți ai următoarelor instituții: Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății Republicii Moldova, Senatul României, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Cancelaria Prim-Ministrului și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA). Datele specialiştilor arată că 85% dintre mamele și gravidele cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală, majoritatea abandonând școala înainte de sarcină. De asemenea, una din zece mame sau gravide minore nu a fost niciodată la școală, iar 75% dintre gravidele și mamele minore au renunțat la școală în gimnaziu. Aproape jumătate dintre ele nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, în timp ce 80% dintre gravidele sau mamele sub 18 ani nu au utilizat nicio metodă contraceptivă deoarece nu au avut informații despre utilizarea acestora. În plus, 32% dintre ele afirmă că mama lor era minoră când le-a născut, iar vârsta medie a tatălui copiilor mamelor minore este de 21 de ani la nivel de întreg eșantion, respectiv 22 de ani dacă tatăl este major. Referitor la această situaţie, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat următoarele: „Problema este legată de mai multe bariere: accesul la educație și la educație sexuală sunt principalele probleme. Sunt convins că vom putea găsi o soluție, astfel încât educația pentru sănătate să devină o disciplină permanentă, adaptată oricărei vârste. Educația poate să genereze un proces care să schimbe lucrurile în bine în ceea ce privește problema mamelor minore, dar nu putem face educație dacă acești copii nu merg la școală. În ceea ce privește accesul la servicii medicale și sociale, putem interveni dacă suntem în parteneriat cu autoritatea locală, există multe comunități unde procentul mamelor tinere este mare și trebuie să ne concentrăm pe aceste comunități unde sunt multe mame minore”.





Aceasta este realitatea. La acest moment, mai mult de opt din zece mame și gravide cu vârsta sub 18 ani nu mai merg la școală, iar patru din zece gravide și mame minore nu accesează alte servicii medicale, cu excepția medicinii de familie, pe durata sarcinii, potrivit datelor unei analize a situației mamelor și gravidelor sub 18 ani din România, realizată de Organizația „Salvați Copiii”. Totodată, două din zece mame minore au mai mult de un copil, iar 32% dintre acestea afirmă că mama lor era minoră când le-a născut. În anul 2021, potrivit datelor semi-definitive INS, 687 de nașteri au provenit de la mame cu vârsta sub 15 ani. Astfel, 45% din nașterile înregistrate în rândul fetelor cu vârste mai mici de 15 ani din Uniunea Europeană provin din România, țară aflată pe primul loc la acest capitol.