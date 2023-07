Corina Martin: „Apa mării este cu adevărat excelentă pentru îmbăiere!”

În contextul concentrației uriașe de bacterii eColi în Marea Neagră, Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România face o solicitare instituțiilor competente în domeniu să transmită informații corecte și să nu mai alerteze oamenii legat de subiect.Corina Martin, Secretarul General al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România și Președinte de onoare Patronat RESTO Constanța, susține că analizele concentrației eColi sunt în grafic, iar mediatizarea subiectului nu face decât să panicheze oamenii fără motiv. Problema se mediatizează, consideră aceasta, la fel cum se proceda și pe perioada pandemiei, când oamenii se panicau din cauza dezinformării. „Asociația Patronală RESTO Constanța și Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România solicită ferm DSP Constanta, Prefectului Constanței și Ministrului Sănătății să clarifice corect, complet și imediat, în spațiul public, faptul că buletinele de analiză a concentrației de eColi se monitorizează săptămânal, în fiecare an, iar aceste buletine înregistrează variații normale, în limitele normale, la fel ca în fiecare an, și în acest an!Ne confruntăm cu comunicate și buletine de analiză larg mediatizate în Mass-media, care ne aduc ușor aminte de comunicatele emise în perioada pandemiei, ce au determinat suficientă panică si dezinformare, cât să producă consecințe dramatice, economice, sociale, dar și psihice și emoționale.Apa marii este sărată, variațiile mai ridicate de concentrații ale unor bacterii sunt normale, mai ales când cresc consistent numărul și densitatea de turiști și se transferă, în largul marii, în dreptul unei stațiuni și apoi a alteia, așa cum, desigur, se transferă și în raza litoralului bulgăresc!Dar nu am văzut niciodată în Bulgaria, în Turcia sau în Grecia, asemenea campanii de panică desfășurate pe larg în Mass-media, pe subiecte care sunt firești și naturale, precum vedem, in fiecare an, în România!Conform discuțiilor pe care le-am purtat cu Directorul DSP Constanta, Cristina Schipor și cu Prefectul Constanței, Silviu Coșa, nu există motive de îngrijorare sau de risc pentru românii ce au deja rezervări sau iau acum în considerare vacanțe pe litoralul românesc, și pe care ii așteptăm cu multe evenimente, cu vreme caldă și cu apa mării cu adevărat excelentă pentru îmbăiere.De peste 15 ani, Litoralul românesc devine targetul unor adevarate campanii de știri false sau ale căror date sau concluzii sunt voit exagerate, timp în care, pe litoralul țărilor cu care ne aflăm în competiție, Guvernele acelor țări știu să își protejeze și susțină industriile naționale proprii de turism, inclusiv prin bugete și campanii impresionante de promovare, marketing, comunicare și publicitate.Solicităm ferm Ministrului Radu-Stefan Oprea să discute cu Ministrul Sănătății în privința modului în care se comunică în spațiul public informații și date ce pot fi eronat și involuntar sau răuvoitor interpretate de opinia publică și de Mass-media, cu consecințe incomensurabile asupra industriei ospitalității de pe Litoralul Românesc și din România și care afectează major vacanțele a sute de mii de români”, a transmis Corina Martin instituțiilor competente, în cadrul unei solicitări.