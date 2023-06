Ofertă generoasă pentru şomeri. Zeci de mii de locuri de muncă vacante

Datele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) arată că săptămâna aceasta, sunt disponibile 62.185 locuri de muncă la nivel naţional. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: agent de securitate; curier; lucrător comercial; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet); manipulant mărfuri; ambalator manual; ajutor bucătar etc.Din cele 62.185 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 3.125 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; funcţionar administrativ; inginer în diferite domenii de activitate; tehnician electronică; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală etc.), 9.706 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; curier; conducător auto transport rutier de mărfuri; şofer autoturisme şi camionete etc). Restul de 12.128 sunt destinate persoanelor cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; sudor; confecţioner asamblor articole din textile; fierar betonist; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice). Diferenţa de 37.226 locuri de muncă sunt valabile pentru persoanele fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).