Statistici eJobs: Posturile de șofer și asistent medical, cele mai căutate de la începutul anului

De la începutul anului și până acum, au fost efectuate mai mult de 4 milioane de căutări de joburi de către candidații activi pe eJobs.ro. Dintre aceste persoane, majoritatea au fost interesați de ofertele pe care angajatorii le-au făcut publice pentru posturile de șofer, asistent medical, operator call center și contabil. „Prima jumătate a anului a crescut semnificativ numărul de căutări făcute de cei interesați să își schimbe locul de muncă. Vorbim despre o dublare sau chiar o triplare a numărului de căutări, în special pentru pozițiile de entry level. Nu într-un ritm la fel de abrupt, dar observabil față a anul trecut, a crescut și numărul de aplicări înregistrate în platformă. Dacă în primul semestru din 2022 am avut 5,1 milioane de aplicări, în aceeași perioadă din 2023 vorbim despre aproape 5,3 milioane de aplicări”, susține Bogdan Badea, CEO eJobs.Referitor la căutările făcute de candidați în platformă, anul acesta dispare din top 5 poziția de inginer, care, la nivelul anului 2022, a fost cea mai populară. A fost înlocuită de postul de șofer, care s-a regăsit în peste 150.000 de căutări active. În această categorie profesională, cei mai mulți dintre candidați sunt interesați de joburile deschise pentru șoferii de categorie B, șoferii de tir și cei de curierat.Asistent medical a fost a doua cea mai căutată meserie în primele șase luni din acest an, cu peste 56.000 de interogări în platformă, urmată, la scurtă distanță, de contabil (55.000 de căutări) și operator call-center (43.000 de căutări). Deși, în valori absolute, joburile remote suscită un interes mai mare decât anul trecut, raportat la celelalte poziții din clasament, se află în scădere și ocupă, anul acesta, poziția a șasea.„Dacă ne uităm la aplicări, vedem însă că domeniile care au atras cei mai mulți candidați au fost retailul, serviciile, call-center / BPO, IT / telecom și financiar bancar. Din cele aproximativ 5,3 milioane de aplicări, peste 3 milioane au mers către aceste domenii. Faptul că există foarte multe căutări pe pozițiile menționate anterior este un indicator bun pentru ce se va întâmpla, cel mai probabil din toamnă, când eforturile active de a prospecta piața și joburile disponibile vor fi dublate de eforturi active în direcția aplicării propriu-zise. Mai cu seamă în condițiile în care, toamna, în mod tradițional, candidații fac pași concreți în direcția schimbării joburilor”, explică Bogdan Badea.Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net al celor care lucrează ca șoferi pleacă de la o medie de 2.800 de lei, net, în cazul curierilor, spre exemplu, și pot ajunge până la 9.000 de lei sau chiar mai mult, dacă vorbim despre șoferi de tir, pe curse internaționale. Salariul mediu net pentru un contabil, la nivel național, este de 3.600 de lei și poate ajunge la 6.000 de lei, în cazul contabililor șefi, în timp ce operatorii din call-centere se pot aștepta la câștiguri lunare de aproximativ 2.700 de lei. Un asistent medical câștigă, în medie, 3.200 de lei, pe lună. Alte poziții care au generat un număr mare de căutări au fost agent de vânzări, specialist în resurse umane, lucrător comercial, inginer ori electrician.În acest moment, pe eJobs.ro, cea mai mare platformă de recrutare din România, sunt disponibile aproape 34.000 de locuri de muncă.