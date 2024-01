Discriminare sau dezinteres? Medicii de familie din Constanța, indignați!

„În ciuda cadrului legal și contractual existent, medicii de familie se confruntă în prezent cu neplata și plata cu întârziere a serviciilor medicale de către casele de asigurări de sănătate județene. Deși membrii noștri ne-au semnalat în repetate rânduri acest aspect, iar noi am solicitat soluționarea amiabilă a situației Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății, nu au fost luate niciun fel de măsuri pentru remedierea problemelor în executarea contractelor. Vă solicităm să ne comunicați de urgență care este motivul acestor restanțe și al epuizării fondurilor alocate asistenței medicale primare și care sunt măsurile concrete adoptate pentru achitarea restanțelor și repararea prejudiciilor cauzate prin întârzierile la plată”, a transmis, în memoriu, Patronatul Medicilor de Familie.





„Cheltuielile sunt făcute de la noi din buzunar”



Președintele Patronatului Medicilor de Familie din Constanța, dr. Sorin Bădoiu, ne-a declarat că situația bugetară a degenerat atât de mult încât doctorii sunt nevoiți să plătească din propriul buzunar cheltuielile necesare.





„Asistența medicală primară constituie trei sferturi din consultațiile zilnice acordate pe teritoriul României. Asta, ca să stabilim procentul activității noastre în piramida serviciilor medicale. În condițiile în care încercăm să facem față valului de îmbolnăviri, mai ales acum, în perioada sezonului rece, am avut surpriza să vedem că ni s-a tăiat 25% din buget... Toți am crescut salariile asistentelor. Toți terții noștri au crescut aceste salarii, iar statul vine fără nicio justificare și ne taie 25%. Nu au niciun fel de scuză, bani există, dar se oferă pentru a fi cheltuiți discreționar. Eu chiar mi-aș dori ca setul de recomandări și concluziile Curții de Conturi să fie făcute publice. Suntem puși sub stres, cu facturi neplătite. Avem aproximativ 40% din facturi neachitate, în condițiile în care nu ne permitem să nu ne plătim angajații și facturile! Cheltuielile sunt făcute de la noi din buzunar. Ne întrebăm sincer: oare statul și populația mai au nevoie de asistență medicală primară? În momentul acesta, tot ce înseamnă organizații de medicină de familie suntem la unison, asociații, patronate… Suntem pe aceeași undă”, a precizat, pentru „Cuget Liber”, medicul de familie.



„Se constată o gravă discriminare a medicilor de familie”



Aceeași lipsă de fonduri o reclamă și doctorul de familie Cristina-Eugenia Ipate. Deși suntem în luna ianuarie, medicii de familie nu au primit nici până acum sumele restante pentru activitatea lunii noiembrie. Cele două luni de întârziere au un mare impact asupra cabinetelor medicale.





„Nemulțumirile sunt ale medicilor de familie, reprezentați de Patronatul medicilor de familie, care are atribuții de reprezentare patronală, și ale Asociației Medicilor de Familie, care are atribuții de reprezentare profesională la nivelul județului și național. Nemulțumirile sunt întemeiate. Fac precizarea că veniturile cabinetului asigură plata salariilor personalului angajat - medici, asistente - precum și funcționarea cabinetului cu tot ce înseamnă utilități, cheltuieli de întreținere, materiale igienico-sanitare, program informatic, imprimate etc. Se constată, astfel, o gravă discriminare a medicilor de familie în calitate de categorie profesională. De asemenea, deși nu am primit integral sumele cuvenite conform contractului cu casa de asigurări de sănătate, noi am fost nevoiți să plătim drepturile salariale angajaților, să achităm utilitățile și să asigurăm funcționarea cabinetelor în toată această perioadă. Deși suntem aproape la mijlocul lunii ianuarie, noi nu am primit integral sumele restante pentru activitatea lunii noiembrie 2024. Ce să mai vorbim de restul…”, ne-a transmis medicul.





În acest context, reclamațiile medicilor de familie din România constau în neplata și plata cu întârziere a serviciilor medicale acordate în ultimele luni de către casele de asigurări de sănătate județene, din cauza epuizării fondurilor alocate asistenței medicale primare. De asemenea, medicii reclamă diminuarea sumei alocate pentru asistența medicală primară de la bugetul de stat de la 4,8 miliarde lei, în 2023, la 3,7 miliarde lei în 2024, în condițiile în care oricum alocările bugetare de anul trecut au fost subdimensionate.